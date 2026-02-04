Redmi Note 15 Pro सीरीज की सेल शुरू, मिलेगा 200MP का कैमरा, इतना है डिस्काउंट

Redmi Note 15 Pro सीरीज को कंपनी ने पिछले महीने के आखिर में लॉन्च किया था. शाओमी का दमदार फोन अब सेल पर आ गया है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स मिलते हैं, जिसमें 200MP का कैमरा मिलता है. दोनों ही फोन्स पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं. इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिलेगी.

इस सीरीज में कंपनी ने Note 15 Pro+ 5G और Note 15 Pro 5G को लॉन्च किया है. इन फोन्स में क्रमशः Snapdragon 7s Gen 4 और MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें.

कितनी है कीमत?

Redmi Note 15 Pro 5G को कंपनी ने 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है. वहीं टॉप ऑफ द लाइन 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है. फोन कार्बन ब्लैक, मिराज ब्लू और सिल्वर ऐश में मिलेगा.

वहीं Redmi Note 15 Pro+ 5G की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है. इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा. 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. जबकि 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 43,999 रुपये का है. ये फोन कार्बन ब्लैक, कॉफी माचा और मिराज ब्लू में आता है.

कितना मिलेगा डिस्काउंट?

दोनों ही स्मार्टफोन्स को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. फोन्स पर 3000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट HDFC बैंक, SBI और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा.

क्या हैं फीचर्स?

Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G दोनों ही फोन्स में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन्स Android 15 पर बेस्ड Hyper OS 2 पर काम करते हैं. इसमें 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 दिया गया है.

कौन-सा प्रोसेसर मिलेगा?

Note 15 Pro+ 5G में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. वहीं Note 15 Pro में MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर मिलता है.

कैमरा डिटेल्स क्या हैं?

Redmi Note 15 Pro सीरीज में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. दोनों ही फोन्स में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है. वहीं 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. प्लस वेरिएंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि Note 15 Pro में 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

कितनी बड़ी बैटरी मिलती है?

Redmi Note 15 Pro+ 5G को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है. फोन 100W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. Redmi Note 15 Pro में 6580mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. दोनों ही फोन्स में 22.5W की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग मिलती है.

