Samsung ने 23 नए AC किए लॉन्च, AI फीचर्स की है भरमार, इतने रुपये है कीमत

Samsung ने भारतीय बाजार में 23 नए AC लॉन्च किए हैं. ये सभी मॉडल्स कंपनी की 2026 Bespoke AI WindFree सीरीज का हिस्सा हैं. कंपनी का कहना है कि इस सीरीज में ब्रांड ने AI बेस्ड फीचर्स दिए हैं, जो कंफर्म और एनर्जी सेविंग पर फोकस करते हैं. इन सभी मॉडल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में खरीदा जा सकेगा.

Samsung ने भारतीय बाजार में 23 नए AC मॉडल लॉन्च किए हैं. (Photo: Samsung)
Samsung ने भारतीय बाजार में अपनी नई एयर कंडीशनर सीरीज को लॉन्च किया है. कंपनी ने 2026 Bespoke AI WindFree एयर कंडीशनर को लॉन्च किया है. नई रेंज में 23 मॉडल हैं, जो अलग-अलग यूजर्स को टार्गेट करते हैं. कंपनी ने इस सीरीज में 4 स्टार एयर कंडीशनर भी जोड़े हैं. 

ब्रांड का कहना है कि नई सीरीज को भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें एडवांस AI टेक्नोलॉजी, प्रीमियम डिजाइन और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे. ये एयर कंडीशनर कंफर्ट और इंटेलिजेंस कूलिंग का बैलेंस्ड वर्जन होंगे. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

AI कूलिंग का फीचर मिलेगा 

Bespoke AI WindFree एयर कंडीशनर के लेटेस्ट मॉडल्स में AI बेस्ड इनोवेशन देखने को मिलेगा. ये एसी रूम कंडीशन को एनालाइज करते हैं. ये यूज करने के तरीके और यूजर कैसा माहौल चाहता है इसका ध्यान रखते हैं. इसकी वजह से यूजर्स को ज्यादा कंफर्ट और बेहतर एफिशिएंसी मिलती है. 

यह भी पढ़ें: आपकी फोन स्क्रीन में नहीं कर पाएगा कोई तांक-झांक, Samsung ला रहा अनोखी स्क्रीन वाला फोन

AI फास्ट और विंडफ्री कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी यूजर की जरूरत के मुताबिक कमरे को ठंडा रखने में मदद करती है. जैसे ही रैपिड कूलिंग की जरूरत होती है एयर कंडीशनर फास्ट कूलिंग को ऑन कर लेता है. जैसे ही जरूरी टेम्परेचर मिल जाता है, सिस्टम विंडफ्री या ड्राई कंफर्ट मोड में स्विच कर लेता है. 

बचाएगा बिजली 

कंपनी का कहना है कि नए लाइनअप में ज्यादातर भारतीय ग्राहकों की जरूरत का ध्यान रखा गया है. नए लाइनअप में AI एनर्जी मोड दिया गया है, जो कूलिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टमाइज करके 30 परसेंट तक एनर्जी बचाता है. ये कंप्रेसर के ऑपरेशन को एडजस्ट करता है, टेम्परेचर सेटिंग और कूलिंग इंटेंसिटी को यूजर के पैटर्न के मुताबिक एडजस्ट करता है. इसमें ह्युमिड मौसम के लिए ड्राई कंफर्म टेक्नोलॉजी दी गई है. 

यह भी पढ़ें: 60 हजार रुपये कम हुई Samsung फोन की कीमत, Amazon Sale में ऑफर

कितनी है कीमत? 

Samsung Bespoke AI WindFree एयर कंडीशनर की कीमत 32,490 रुपये से शुरू होती है. इसे आप प्रमुख रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकेंगे. ये फ्लिपकार्ट, ऐमेजॉन के साथ ही सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिलेगा. इन एसी पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर पर वारंटी मिलेगी.

