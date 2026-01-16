scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Redmi Note 15 5G Review: सस्ते फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पुराना डिजाइन, Xiaomi के पुराने दिन लौटा पाएगा ये स्मार्टफोन

Redmi Note 15 5G Review: Xiaomi ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Redmi Note 15 5G है. इस स्मार्टफोन को करीब 10 दिन तक इस्तेमाल किया है. इस दौरान स्मार्टफोन की परफोर्मेंस, कैमरा और बैटरी आदि को लेकर टेस्टिंग की है. आइए जानते हैं कि यह मोबाइल खरीदने के लायक है या नहीं.

Advertisement
X
Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन कैसा है. (Photo: ITG)
Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन कैसा है. (Photo: ITG)

Redmi Note 15 5G Review: Xiaomi ने बीते मंगलवार को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Redmi Note 15 5G है. रेडमी ने 22 हजार रुपये की कीमत में कई अच्छे फीचर्स देने की कोशिश की है, लेकिन एक दो जगह प्वाइंट्स ऐसे हैं, जहां वह और बेहतर कर सकते थे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

Redmi Note 15 5G के मुख्य फीचर्स की बात करें तो बैंक ऑफर्स के साथ 20 हजार रुपये में आने वाला यह हैंडसेट कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है. हालांकि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने कर्व्ड डिस्प्ले का मोह छोड़ दिया है, लेकिन चीनी कंपनियों अब इस फीचर को बजट फोन में लॉन्च कर रही हैं. 

Redmi Note 15 5G  के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

MHA's Digital Wing I4C in Big Action.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स
Clicks Communicator
BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, लॉन्च हुआ खास फोन
Phone use
बिना ऐप इंस्टॉल किए दिखेगा कॉलर का असली नाम, शुरू हुई नई सर्विस
Vivo Y29 5G
भारत में iPhone 16 के बाद सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, इतनी है कीमत
iPhone 17 Pro
14 साल में पहली बार हुआ ऐसा, Samsung को पछाड़ Apple बना नंबर-1
  • डिस्प्ले: 6.77 AMOLED 
  • रेजोल्युशनः 2392 × 1080
  • प्रोसेसरः Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 
  • रैमः 8GB LPDDR4X
  • स्टोरेजः 128GB/256GBUFS2.2
  • एसडी कार्ड सपोर्ट:  1TB
  • वजनः 178g
  • रियर कैमराः 108MP+8MP 
  • फ्रंट कैमराः 20MP

Redmi Note 15 5G का डिजाइन 

रिव्यू की शुरुआत सबसे पहले डिजाइन से करते हैं. रेडमी का यह हैंडसेट बेहद स्लिम है और लाइटवेट है. इस फोन में  7.35mm की थिकनेस और 178 ग्राम वजनी है. लाइटवेट और स्लिम बॉडी की वजह से बेहतर ग्रिप मिलती है. 

Advertisement

रेडमी का यह स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में आता है, जो ग्लेसियर ब्लू, ब्लैक और मिस्ट पर्पल कलर में आता है. रिव्यू के दौरान मैंने ब्लैक कलर वेरिएंट का यूज किया है, जो काफी अट्रैक्ट है. 

Redmi Note 15 5G का डिस्प्ले 

Redmi Note 15 5G में 6.77 Inch का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें  120Hz का रिफ्रेस रेट्स और 3200nits पीक ब्राइटनेस मिलती है. मैंने इस डिवाइस को करीब 10 दिन तक इस्तेमाल किया है. अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यह डिस्प्ले अच्छी है. इस पर OTT कंटेंट देखने पर भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. 

स्क्रीन प्रोटेक्शन का भी रखा है ध्यान 

डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने डायमंड कोटिंग का यूज किया है, जो वह पहले से अपने स्मार्टफोन में देती रही है. साथ ही कंपनी इसमें पहले से स्क्रीन कवर लगाकर दे रही है. 

हमने इसको दिन की तेज रोशनी में यूज किया, जिसके दौरान इसकी ब्राइटनेस अच्छा काम किया. कई स्मार्टफोन में कम ब्राइटनेस होने की वजह से दिन की तेज रोशनी में डिस्प्ले पर मौजूद कंटेंट पर साफ नहीं दिखाई देता है. 

Redmi Not 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया है. (Photo: ITG)

Redmi Note 15 5G का कैमरा 

Redmi Note 15 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 108MP का कैमरा दिया गया है, जो  f/1.7 aperture के साथ आता है और सेकेंडरी कैमरा भी 8-megapixel का है. 

Advertisement

इनडोर फोटोग्राफी की बात करें तो इस स्मार्टफोन से फोटो अच्छी आती हैं. फोटो में डिटेल्स होती है और कलर बैलेंस भी अच्छा है. हालांकि फोटो क्लिक करते समय आपको आउटपुट थोड़ा व्हाइट ज्यादा नजर आता है, लेकिन  फाइनल आउटपुट अच्छा है. 

Redmi Note 15 5G का कैमरा कैसा है? (Photo: ITG)

पोर्टेट मोड के दौरान भी यही प्रॉब्लम है कि फोटो कैप्चरिंग के दौरान बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देता है. हालांकि जब फाइनल फोटो नजर आती है तो उसमें सब कुछ बैलेंस नजर आता है. फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें बेहतर सेल्फी मिलती है. इनडोर में कलर काफी बैलेंस है. फोटो में जूम करने पर डिटेल्स नजर आती है. 

Redmi Note 15 5G की बैटरी 

Redmi Note 15 5G में 5520mAh की बैटरी दी गई है, जिसके 45W का फास्ट चार्जर मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह 1.6 दिन का बैटरी बैकअप देता है. हमने इसको एक बार फुल चार्ज किया, जिसमें करीब 30-45 मिनट का समय लगा. 

बैटरी एक बार फुल चार्ज होने के नॉर्मल यूज पर करीब 2 दिन तक चली. इस दौरान व्हाट्सऐप का यूज किया, म्यूजिक सुना और करीब 1 घंटे तक रील्स देखीं. हालांकि इस दौरान गेमिंग नहीं की.  कुल मिलाकर देखें तो यह बैटरी बैकअप के लिहाज से एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा. 

Advertisement
Redmi Note 15 5G खरीदना चाहिए या नहीं. (Photo: ITG)

Redmi Note 15 5G का चिपसेट

Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का यूज किया गया है. इसके साथ 8GB RAM दी है. हालांकि कि यह इस सेगमेंट में आने वाला कोई कोई पहला प्रोसेसर नहीं है, लेकिन डेली यूज के लिए एक बेहतर प्रोसेसर है. इस हैंडसेट पर गेमिंग आदि का भी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. 

बॉटम लाइन

Redmi Note 15 5G में पुराने वर्जन की तुलना में कई अपग्रेड्स नजर आते हैं. डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर से लेकर बहुत से बदलाव किए गए हैं. डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है, कैमरा अच्छा रिजल्ट देते हैं. डेली यूज में यह अच्छा फोन है और बैटरी भी एक बार फुल चार्ज करने के लिए एक दिन से ज्यादा चल जाती है. कुल मिलाकर यह हैंडसेट अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है. हालांकि प्रोसेसर को अपग्रेड करते और इस प्राइस सेगमेंट में सेल करते हैं तो और बेहतर हो सकता था. 

रेटिंग:9/10

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement