200MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Redmi Note 15 Pro, कम कीमत में महंगे फीचर्स

Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने भारतीय बाजार में दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. दोनों ही फोन्स 200MP के रियर कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ आते हैं. कंपनी ने Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ को लॉन्च किया है. इन फोन्स में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Redmi Note 15 Pro सीरीज में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है. (Photo: Redmi)
Redmi Note 15 Pro सीरीज में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है. (Photo: Redmi)

Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपने नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Redmi Note 15 Pro सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज में दो फोन्स- Note 15 Pro और Note 15 Pro+ आते हैं. कंपनी ने पहले ही Redmi Note 15 को लॉन्च कर दिया था, जो 108MP कैमरे के साथ आता है. 

इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Amazon से भी खरीद सकते हैं. फोन की प्रीबुकिंग शुरू हो चुकी है. इन फोन्स को कंपनी ने मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Redmi Note 15 Pro+ को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. फोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये है. वहीं 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 43,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Redmi Note 15 5G Review: सस्ते फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पुराना डिजाइन, Xiaomi के पुराने दिन लौटा पाएगा ये स्मार्टफोन

वहीं Redmi Note 15 Pro को कंपनी ने दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है, जबकि 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है. फोन्स पर 3000 रुपये तक का बैंक डिस्कउंट मिल रहा है. फोन की सेल 4 फरवरी से शुरू होगी.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Redmi Note 15 Pro+ में 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 200MP का मेन लेंस मिलता है, जबकि सेकंडरी लेंस 8MP का है. फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 Pro को टक्कर देगा Xiaomi 17 Pro, दो स्क्रीन के साथ मिलेंगे 50MP के चार कैमरे

स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है. स्मार्टफोन 100W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. वहीं प्रो वर्जन की बात करें, तो इसमें भी 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है. 

इसमें MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर मिलता है. स्मार्टफोन 200MP के मेन लेंस और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 20MP का सेल्फी कैमरा दिया है. हैंडसेट 6580mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

