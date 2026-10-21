₹1 हजार की रेंज में वैक्यूम क्लीनर! दिवाली से पहले घर की सफाई होगी आसान, मिल रहे हैं ये फीचर्स

दिवाली के त्योहार से पहले सभी लोग अपने घर की साफ-सफाई करते हैं. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल घर के हर कोने को अच्छी तरह साफ करना होता है. कई बार घर के कुछ कोने ऐसे होते हैं, जहां झाड़ू और पोछा भी ठीक से नहीं पहुंच पाता. ऐसे में वहां धूल-मिट्टी जमा हो जाती है और सफाई करना मुश्किल हो जाता है.

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इस परेशानी को दूर करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार वैक्यूम क्लीनर की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग इसे खरीदने से बचते हैं. लेकिन अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता रहे हैं, जो करीब ₹1 हजार की रेंज में मिल रहा है. आइए जानते हैं इस डील और इसके फीचर्स के बारे में.

कहां चल रही है सेल?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale चल रही है, जहां कई प्रोडक्ट्स पर शानदार डील्स मिल रही हैं. इसी सेल में Portronics MopCop वैक्यूम क्लीनर पर भी 57% का डिस्काउंट मिल रहा है.

इस प्रोडक्ट की MRP ₹2,999 है, लेकिन सेल में इसकी कीमत घटकर ₹1,222 हो गई है. इस कीमत में आप घर के कोनों, फर्नीचर और दूसरी जगहों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

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फीचर्स में कितना है खास?

घर में कई ऐसी जगहें होती हैं, जहां सफाई करने के लिए बिजली का सॉकेट आसानी से नहीं मिलता. ऐसे में बार-बार तार लगाने और हटाने की परेशानी होती है. इस परेशानी को दूर करने के लिए Portronics MopCop में कॉर्डलेस डिजाइन दिया गया है. यानी आप इसे तार की मदद के बिना इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी बैटरी को रिचार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

धूल-मिट्टी साफ करने के लिए दमदार सक्शन

वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय उसका सक्शन पावर भी काफी मायने रखता है. कंपनी के मुताबिक, इस डिवाइस में 8,000 Pa का सक्शन पावर मिलता है. इसकी मदद से घर में जमा धूल-मिट्टी और छोटे कचरे को साफ करने में मदद मिल सकती है. इससे सफाई करना आसान हो जाता है और आपको बार-बार झाड़ू लगाने की जरूरत भी कम पड़ सकती है.

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धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर

इस वैक्यूम क्लीनर में एक वॉशेबल फिल्टर भी दिया गया है. इसका फायदा यह है कि फिल्टर गंदा होने पर आपको हर बार नया फिल्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इस्तेमाल से पहले फिल्टर को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है.

अलग-अलग अटैचमेंट भी मिलते हैं

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इस डिवाइस के साथ अलग-अलग अटैचमेंट मिलते हैं, जिनकी मदद से जरूरत के हिसाब से सफाई की जा सकती है. इनकी मदद से घर के अलग-अलग हिस्सों और कोनों तक पहुंचना आसान हो सकता है. इससे रोजाना की सफाई के साथ दिवाली की सफाई में भी मदद मिल सकती है.

अगर आप भी दिवाली से पहले घर की सफाई के लिए कम कीमत वाला वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह डील आपके काम आ सकती है. खरीदने से पहले इसकी मौजूदा कीमत, बॉक्स में मिलने वाले अटैचमेंट और दूसरे फीचर्स को जरूर चेक कर लें.



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