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VIDEO: भारतीय बॉक्सर ने स्टेज पर सरेआम जड़ा पाकिस्तानी को थप्पड़! बॉक्सिंग मैच से पहले हुआ बड़ा बवाल

दुबई में होने वाली बॉक्सिंग फाइट से पहले भारतीय बॉक्सर मनीष शर्मा का एक वीडियो तेजी से फैन्स के बीच वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि मनीष ने गुस्से में आकर पाकिस्तानी फाइटर रहीम परदेसी को स्टेज पर ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना से 6 नवंबर को होने वाले मुकाबले से पहले दोनों देशों के फैन्स के बीच खलबली मच गई है.

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भारतीय बॉक्सर का वीडियो वायरल. (photo: screengrab/)
भारतीय बॉक्सर का वीडियो वायरल. (photo: screengrab/)

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी किसी खेल के मैदान पर टक्कर होती है तो माहौल गर्म होना तय माना जाता है. लेकिन इस बार रिंग में उतरने से पहले ही दुबई के एक स्टेज पर ऐसा बवाल खड़ा हो गया कि हर कोई हैरान रह गया. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय इन्फ्लुएंसर और बॉक्सर मनीष शर्मा ने पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी को स्टेज पर ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि मनीष ने रहीम की हरकत को देख उन्हें थप्पड़ जड़ा. 

यह पूरी घटना दुबई में आयोजित 'फ्यूरी बाय द सी MUKA बॉक्सिंग' इवेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेस-ऑफ के दौरान की बताई जा रही है. वायरल वीडियो के मुताबिक 6 नवंबर को दुबई के निक्की बीच पर दोनों के बीच मुकाबला शेड्यूल है. इससे पहले हुए इस फेस-ऑफ कार्यक्रम में दोनों बॉक्सर आक्रामक अंदाज में आमने-सामने खड़े थे.

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इसी दौरान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और बॉक्सर रहीम परदेसी ने कथित तौर पर मनीष शर्मा को उकसाने और भड़काने के इरादे से बयानबाजी शुरू कर दी. रही-सही कसर उनकी हरकतों और अपशब्दों के इस्तेमाल ने पूरी कर दी. 

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रहीम की इन हरकतों से मनीष शर्मा का पारा चढ़ गया और उन्होंने बिना वक्त गंवाए स्टेज पर ही पाकिस्तानी बॉक्सर के गाल पर एक करारा तमाचा रसीद कर दिया. थप्पड़ पड़ते ही इवेंट का माहौल बेहद गर्मा गया और दोनों फाइटर्स आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो गए. 

गनीमत यह रही कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और बाउंसरों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत बीच-बचाव किया और दोनों को खींचकर अलग किया. वरना स्टेज पर ही रिंग जैसा नजारा बन जाता. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है. 

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