MS DHoni, IPL 2022: धोनी के धमाके के दीवाने हुए फैन्स, दिग्गज भी बोले- वर्ल्ड कप में वापसी जरूरी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को अपनी दूसरी जीत दर्ज की. सीएसके टीम ने मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में एक बार फिर पुराने महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखाई दी. उन्होंने बेस्ट फिनिशर की भूमिका निभाई.

मैच में 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए धोनी ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर मैच जिताया. वे 13 बॉल पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे. उनका यह अंदाज और धमाकेदार प्रदर्शन के फैन्स भी दीवाने हो गए. क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भी ट्वीट कर जमकर तारीफ की. पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने तो धोनी को वर्ल्ड कप में वापसी कराने तक की बात कह दी.

'आखिरी ओवर के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिटर'

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लिखा- धोनी मैच के आखिरी ओवर के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिटर हैं. वहीं, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने लिखा- MSD द फिनिशर. साथ ही राशिद ने ट्वीट में फायर का सिम्बल भी दिया. धोनी के बेस्ट फ्रेंड सुरेश रैना ने लिखा- बहुत शानदार खेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी.

M S D THE FINISHER 🔥🔥🔥🔥🔥 — Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 21, 2022

दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने नाम ही माही नाम होना बताया और इस पर उन्होंने खुशी भी जताई. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- MAHI in Mahi-ndra! साथ ही कहा कि धोनी ने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया.

Well, all I can say is that I’m glad we have the letters MAHI in Mahi-ndra! 💪🏽😃 #MSDhoni Awesome finish. https://t.co/FNv6u89zRA — anand mahindra (@anandmahindra) April 21, 2022

'धोनी संन्यास से वापस आकर वर्ल्ड कप खेलें'

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने तो धोनी से संन्यास तोड़कर टी20 वर्ल्ड कप खेलने तक की अपील कर दी. उन्होंने लिखा- महेंद्र सिंह धोनी से निवेदन ही कर सकते हैं कि वे संन्यास से वापस आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलें! वहीं, वीरेंद्र सहवाग ने लिखा- एमएस धोनी... ओम फिनिशाय नमः क्या शानदार अंदाज में मैच जीता. Romba Nalla.

Can we request @msdhoni to come out from retirement for T20 World Cup! #Dhoni #Mahi #MIvsCSK — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) April 21, 2022

MS Dhoni … Om Finishaya Namaha .

What a win. Romba Nalla #MIvsCSK — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 21, 2022

@msdhoni you are no more just a finisher, you are the 🐐 of finishers ever! What an unbelievable hitting, from here on we should see the yellow brigade @ChennaiIPL come back! #CSKvsMi #Dhoni — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 21, 2022

चेन्नई ने मुंबई टीम को 3 विकेट से हराया

मैच में चेन्नई टीम के कप्तान रवींद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. इसके बाद मुंबई टीम ने 7 विकेट पर 155 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 43 बॉल पर 51 रन और सूर्यकुमार यादव ने 21 बॉल पर 32 रन बनाए. जवाब में चेन्नई टीम ने भी 7 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए और 3 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. अंबति रायडू ने 35 बॉल पर 40 रन और रोबिन उथप्पा ने 25 बॉल पर 30 रन बनाए.