CSK Vs MI IPL 2022: मुकेश चौधरी का ‘तांडव’, ईशान को डाली ऐसी यॉर्कर कि उड़ गया स्टम्प, रोहित भी फेल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 का सबसे बड़ा मुकाबला 21 अप्रैल को खेला गया. मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच होने वाले मैच से जैसी उम्मीद थी इसकी शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई. सीएसके ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और मुंबई को पहले बैटिंग पर बुलाया. फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकेश चौधरी ने पहले ओवर में कहर बरपा दिया.



मुकेश चौधरी ने अपने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और ईशान किशन को चलता कर दिया. करीब 13 साल बाद ऐसा हुआ कि मुंबई इंडियंस का कोई भी ओपनर खाता ही नहीं खोल पाया. लेकिन इस रिकॉर्ड से भी बेहतर मुकेश चौधरी का आग उगलता वह पहला ओवर था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन आउट हुए.



कब-कब खाता नहीं खोल पाए मुंबई इंडियंस के ओपनर

• ल्यूक रोंकी-जेपी ड्यूमनी- 2009

• रोहित शर्मा-ईशान किशन- 2022



पारी के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए. बॉल को डिफेंस करने के चक्कर में वह उसे हवा में उछाल बैठे और सीधा मिचेल सैंटनर के पास जा पहुंची. इसके बाद इसी ओवर की पांचवीं बॉल पर मुकेश चौधरी ने बेहतरीन यॉर्कर डाली. बॉल हल्का-सा स्विंग हुई और सीधा स्टम्प में जा घुसी.

Write "Mukesh Choudhary" in Man of the match award.🥳💛 #MIvCSK#CSKvsMi pic.twitter.com/KBm8bOjkYg