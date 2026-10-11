स्टार फुटबॉलर की शर्मनाक हरकत, विरोधी खिलाड़ी के बाल खींचे, VAR ने गोल रद्द कर दिखाया रेड कार्ड

रियल मैड्रिड और ब्राजील के स्टार फुटबॉलर विनीसियस जूनियर विवादों में घिर गए हैं. विलारियल के खिलाफ ला लीगा मुकाबले में विरोधी खिलाड़ी के बाल खींचने के कारण उन्हें सीधे रेड कार्ड दिखाया गया. वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) की मदद से हुई समीक्षा के बाद रेफरी ने विनीसियस का गोल रद्द कर दिया और उन्हें मैदान से बाहर जाने का आदेश दिया. हालांकि, 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद रियल मैड्रिड ने मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया.

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शनिवार (10 अक्टूबर) को मैड्रिड के सैंटियागो बर्नब्यू में आयोजित इस मुकाबले में विनीसियस जूनियर दूसरे हाफ में बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतरे थे. मैच के दौरान उन्होंने गोल करने के बाद जश्न मनाया, लेकिन कुछ ही देर में रेफरी के फैसले ने उनकी खुशी को गुस्से में बदल दिया. वीएआर ने रेफरी इसिद्रो डियाज डी मेरा को गोल से पहले हुई घटना की समीक्षा करने के लिए बुलाया था.

जांच में सामने आया कि विनीसियस जूनियर ने मैदान पर दौड़ते समय विलारियल के खिलाड़ी नाथन सालिबा के बाल जोर से खींचे थे. रेफरी ने इस हरकत के लिए विनीसियस को सीधा रेड कार्ड दिखाया और उनके गोल को भी रद्द कर दिया. 73वें मिनट में मैदान से बाहर किए जाने के बाद रियल मैड्रिड को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. इसके बावजूद टीम अपनी लीड बचाने में सफल रही.

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विनीसियस ने फैन्स से मांगी माफी

मैदान पर फैसले का विरोध करने वाले विनीसियस जूनियर ने मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर अपनी टीम और प्रशंसकों से माफी मांगी. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में नाथन सालिबा का जिक्र नहीं किया. विनीसियस ने इंस्टाग्राम पर स्पेनिश भाषा में लिखा, 'मेरी टीम और मेरे प्रशंसकों से माफी.' मैदान से बाहर जाते समय विनीसियस रेफरी के फैसले से बेहद नाराज दिखाई दिए. वह रेफरी पर चिल्लाते नजर आए, जबकि उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की.

Vinicius Jr. fue expulsado del partido ante el Villarreal por una agresión previa a lo que había sido el segundo gol del Madrid 🟥😳. https://t.co/XRQoClHOwp — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 10, 2026

रेफरी ने अपनी मैच रिपोर्ट में भी लिखा कि रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद विनीसियस जूनियर ने आक्रामक अंदाज में फैसले का विरोध किया और उनके साथियों को उन्हें रोकना पड़ा. विलारियल के डिफेंडर जुआन फोयथ ने घटना पर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि विनीसियस का इरादा किसी को चोट पहुंचाने का था, लेकिन इसके बावजूद यह रेड कार्ड दिखाए जाने योग्य हरकत थी.

इस रेड कार्ड का असर रियल मैड्रिड के आगामी मुकाबलों पर भी पड़ सकता है. टीम को दो राउंड बाद बार्सिलोना का सामना करना है. विनीसियस जूनियर पर सामान्य तौर पर एक मैच का प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन अगर अनुशासन समिति सजा बढ़ाती है तो वह बहुप्रतीक्षित एल क्लासिको से भी बाहर हो सकते हैं. रियल मैड्रिड के मैनेजर जोस मोरिन्हो ने मुकाबले के बाद अनिवार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया. इससे विनीसियस के रेड कार्ड और टीम के भीतर इस घटना को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

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नस्लवाद के खिलाफ छेड़ी है मुहिम

विनीसियस जूनियर स्पेनिश फुटबॉल में नस्लवाद के खिलाफ अपनी मुखर आवाज के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्हें कई बार विरोधी टीमों के प्रशंसकों की ओर से नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है. इन घटनाओं के बाद उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका निभाई.

हालांकि, मैदान पर विरोधी खिलाड़ियों से बहस करने और उन्हें उकसाने के कारण भी उनकी आलोचना होती रही है. कई मौकों पर इस व्यवहार ने उनके खेल से ध्यान भटकाया है और कोचों के धैर्य की परीक्षा ली है. विलारियल के खिलाफ हुई घटना ने एक बार फिर उनके मैदान पर व्यवहार को चर्चा में ला दिया है.

मुकाबले में रियल मैड्रिड के लिए निर्णायक गोल यान डियामोंडे ने 63वें मिनट में किया. उस समय विलारियल भी गोल की तलाश में आक्रामक खेल दिखा रहा था. 19 वर्षीय आइवरी कोस्ट के विंगर पर अपने महंगे ट्रांसफर को सही साबित करने का दबाव है. रिपोर्ट के मुताबिक, रियल मैड्रिड ने उन्हें अगस्त में आरबी लीपजिग से करीब 12.5 करोड़ यूरो में खरीदा था. मोरिन्हो पहले ही प्रशंसकों से युवा खिलाड़ी को समय देने की अपील कर चुके हैं. डियामोंडे के गोल ने टीम को बढ़त दिलाई, जिसे रियल मैड्रिड ने विनीसियस के बाहर होने के बाद भी अंत तक बरकरार रखा.

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