Fifa World Cup Quarter Finals Schedule: कब होगी मेसी-रोनाल्डो के बीच टक्कर? जानिए फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल

Fifa World Cup Quarter Finals Schedule: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है. वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में एंट्री हो गई है. इसमें 8 टीमों के बीच 4 बड़े मैच खेले जाने हैं. लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.

मगर अब फैन्स यह जानने के लिए आतुर हैं कि मेसी और रोनाल्डो के बीच मुकाबला कब होगा? इससे पहले आपको बता दें कि मेसी और रोनाल्डो के बीच क्वार्टर फाइनल में तो जंग देखने को नहीं मिलेगी.

क्वार्टर फाइनल में नहीं होगी मेसी-रोनाल्डो की जंग

मेसी की अर्जेंटीनाई टीम का क्वार्टर फाइनल मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ होना है. जबकि पुर्तगाली टीम को मोरक्को से भिड़ना है. फैन्स के लिए यहां भी निराशा वाली बात है कि मेसी और रोनाल्डो की टक्कर क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में भी नहीं होगी. इसका कारण है कि यदि अर्जेंटीना अपना मैच जीतती है, तो सेमीफाइनल में उसकी टक्कर नेमार की टीम ब्राजील या क्रोएशिया से होगी.

वहीं, दूसरी ओर यदि रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीतती है, तो सेमीफाइनल में उसकी टक्कर किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस या हैरी केन की टीम इंग्लैंड से होगी. ऐसे में सेमीफाइनल में मेसी-रोनाल्डो की टक्कर देखने को शायद ही मिले. मगर यह दोनों ही अपना-अपना सेमीफाइनल जीतते हैं, तो इनकी फाइनल में टक्कर जरूर हो सकती है. यह खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा.

मेसी-रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप रहेगा

बता दें कि लियोनेल मेसी ने इसी साल 35 की उम्र पार की है. जबकि रोनाल्डो अगले साल 5 फरवरी को 38 साल के हो जाएंगे. ऐसे में यह तो लगभग तय है कि मेसी और रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप ही रहेगा. ऐसे में इन दोनों ही स्टार प्लेयर अपनी टीम को खिताब जरूर जिताना चाहेंगे.

क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का शेड्यूल... (भारतीय समयानुसार)

9 दिसंबर - ब्राजील vs क्रोएशिया (रात 8.30 बजे)

9 दिसंबर - अर्जेंटीना vs नीदरलैंड (देर रात 12.30 बजे)

10 दिसंबर - पुर्तगाल vs मोरक्को (रात 8.30 बजे)

10 दिसंबर - इंग्लैंड vs फ्रांस (देर रात 12.30 बजे)

फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल...

13 दिसंबर - ब्राजील/क्रोएशिया Vs अर्जेंटीना/नीदरलैंड (देर रात 12.30 बजे)

14 दिसंबर - पुर्तगाल/मोरक्को Vs इंग्लैंड/फ्रांस (देर रात 12.30 बजे)

तीसरे नंबर के लिए मुकाबला

17 दिसंबर - दोनों सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के बीच मैच (रात 8.30 बजे)

खिताब के लिए फाइनल मुकाबला

18 दिसंबर - दोनों सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के बीच मैच (रात 8.30 बजे)