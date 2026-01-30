Virat kohli instagram deactivate: भारतीय क्रिकेट फैन्स उस वक्त हैरान रह गए जब शुक्रवार को विराट कोहली (Virat Kohli) का इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट अचानक प्लेटफॉर्म से गायब नजर आया. 270 मिलियन (27 करोडं) से ज्यादा फॉलोअर्स वाला कोहली का वेरिफाइड अकाउंट सर्च करने पर 'Profile isn’t available' दिखाने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया.

कोहली का इंस्टाग्राम लंबे समय से न सिर्फ क्रिकेट अपडेट्स बल्कि पर्सनल मोमेंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है. ऐसे में अकाउंट का अचानक दिखाई न देना फैन्स के लिए चौंकाने वाला रहा.

खबर लिखे जाने तक कोहली, उनकी टीम या इंस्टाग्राम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यह साफ नहीं है कि अकाउंट जानबूझकर डिएक्टिवेट किया गया है, अस्थायी रूप से हटाया गया है या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है.

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कोहली के भाई विकास कोहली (Vikas Kohli) का इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुक्रवार सुबह से सर्च में नजर आना बंद हो गया. उनके प्रोफाइल पर भी वही 'Profile isn’t available' मैसेज दिखाई दिया, जिससे फैन्स की चिंता और बढ़ गई.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन चिंता से लेकर मजाक तक देखने को मिले. कई फैन्स ने Kohli की पत्नी अनुष्का शर्मा के इंस्टागा्रम कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछने शुरू कर दिए. भाभी, भैया का अकाउंट कहां गया? जैसे कमेंट्स से उनकी पोस्ट्स भर गईं.





कोहली और Missing पेंगुइन का क्या ल‍िंक?

इस बीच मीम कल्चर ने भी इस सस्पेंस को हाथों-हाथ ले लिया. कई यूजर्स ने कोहली के गायब इंस्टाग्राम को हाल ही में वायरल हुए 'missing penguin' ट्रेंड से जोड़ दिया. पोस्ट्स में लिखा गया कि 2026 रहस्यमय गायब होने का साल बनता जा रहा है, जहां कोहली और पेंगुइन दोनों इंटरनेट से बिना बताए 'वॉक आउट' कर गए.

रोहित के इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी बढ़ाया सस्पेंस

इससे पहले रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की थी. पूर्व भारतीय कप्तान ने- ल‍िखा कुछ बड़ा आने वाला है जैसा इशारा किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी. इसके बाद फैन्स कयास लगाने लगे कि क्या यह टीम अपडेट है, कोई निजी घोषणा या फिर किसी ब्रांड से जुड़ा प्रमोशनल पोस्ट. हालांकि रोहित ने अंत में ल‍िखा है #Collab



कोहली के दूसरे सोशल मीड‍िया अकाउंट का क्या है हाल?

वहीं किंग कोहली दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब भी एक्टिव हैं. उनका X (पूर्व में Twitter) अकाउंट पूरी तरह उपलब्ध है और पेशेवर जिम्मेदारियों पर भी किसी असर के संकेत नहीं हैं. 37 वर्षीय कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद लंदन लौटे हैं और IPL 2026 में RCB (Royal Challengers Bengaluru) के लिए वापसी करने की उम्मीद है, जहां टीम खिताब बचाने उतरेगी.

मैदान पर कोहली का फॉर्म भी जबरदस्त रहा है. अक्टूबर में चार महीने के ब्रेक के बाद वापसी करने वाले कोहली ने नौ वनडे में 616 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं. इस दौरान वह कुछ समय के लिए ICC ODI बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर भी पहुंचे थे, हालांकि बाद में न्यूजीलैंड के डेर‍िल म‍िचेल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया.

