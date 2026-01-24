झुंड से अलग चलता दिखा पेंगुइन, ये है वायरल हो रहे वीडियो का सच

कभी-कभी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होता, बल्कि इंसान को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है. इन दिनों बार-बार दिख रहा पेंगुइन का यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. पहली नज़र में यह अंटार्कटिका का एक साधारण सा सीन लगता है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह वीडियो जिंदगी, भीड़ और अपनी अलग राह चुनने के सवाल खड़े कर देता है. शायद यही वजह है कि लाखों लोग खुद को इस अकेले पेंगुइन से जोड़कर देखने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर बार-बार दिख रहा पेंगुइन वाला वीडियो सिर्फ अंटार्कटिका का एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है. कुछ ही समय में यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि इंटरनेट की एक पूरी पीढ़ी इससे खुद को जोड़कर देखने लगी है. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला.

क्या है पेंगुइन का वीडियो?

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई पेंगुइन एक साथ समुद्र की ओर जा रहे होते हैं, जहां वे खाना ढूंढते हैं. लेकिन तभी बीच में एक पेंगुइन अचानक रुक जाता है. वह न तो बाकी पेंगुइनों के साथ समुद्र की ओर जाता है और न ही कॉलोनी में वापस लौटता है. इसके बजाय वह बिल्कुल उल्टी दिशा में, पहाड़ों की ओर दौड़ने लगता है, जहां उसके लिए खतरा और मौत लगभग निश्चित है. वहां से पहाड़ करीब 70–80 किलोमीटर दूर है. वीडियो के आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है- आखिर पेंगुइन ने ऐसा क्यों किया. यही सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है.

इंटरनेट पर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया

इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो को एक गहरे अर्थ से जोड़ दिया है. लोगों का कहना है कि यह पेंगुइन भीड़ के पीछे चलने की बजाय अपनी अलग राह चुन रहा है.कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो इंसानों को सिखाता है कि ज़िंदगी में वही करना चाहिए, जिससे दिल खुश हो और इंसान खुद को आज़ाद महसूस करे. कुछ यूजर्स ने तो यह भी कहा कि 'इस पेंगुइन ने अपने अंदर का इंसान खोज लिया.'

वीडियो में पीछे से आवाज आती है- अगर उस पेंगुइन को पकड़कर वापस कॉलोनी में भी छोड़ दिया जाए, तो वह फिर पहाड़ों की ओर ही भागेगा. लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया.सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों पेंगुइन साथ चलने की बजाय उलटी दिशा में, पहाड़ों की ओर चल पड़ता है. बताया जाता है कि यह रास्ता उसके लिए बहुत खतरनाक है और पहाड़ करीब 70–80 किलोमीटर दूर हैं.

वीडियो कहां से आया?

यह वीडियो असल में साल 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है, जिसका नाम है ‘Encounters at the End of the World’. इसे मशहूर फिल्ममेकर वर्नर हर्ज़ोग ने बनाया था.

किसने शेयर किया वीडियो?

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Gautam Reddy’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. इसे कुछ ही समय में 7.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुल मिलाकर, यह पेंगुइन वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमें हमेशा भीड़ के पीछे चलना चाहिए, या कभी-कभी अपनी अलग राह चुननी चाहिए?

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा, “बीच वाला पेंगुइन बनो. एक यूज़र ने मजाक में कहा, “मेरा पूरा फीड पेंगुइन से क्यों भर गया है?. वहीं किसी ने लिखा- उसने मौत नहीं, गौरव चुना.

