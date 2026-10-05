वैभव के सामने एक-एक करके आए T20I के 6 धमाके... ‘बेबी बॉस’ ने किसे रखा सबसे ऊपर?

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम भले ही अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा मैच न हों, लेकिन उनके सपने किसी दिग्गज बल्लेबाज से कम नहीं हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने ‘This is Blind Ranking... Bold Manifestations’ नाम से एक खास सेगमेंट में वैभव के सामने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के छह बड़े और रोमांचक कारनामे रखे. इसके बाद इस किशोर बल्लेबाज ने अपनी पसंद के हिसाब से इन छह मोमेंट्स की ब्लाइंड रैंकिंग की.

और पढ़ें

लिस्ट में ऐसे कारनामे शामिल थे, जिन्हें हासिल करना किसी भी क्रिकेटर के लिए बेहद खास होगा. एक ओवर में छह छक्के, टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक, सबसे लंबा छक्का, भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिताना और ऐसा कैच पकड़ना जो क्रिकेट इतिहास में यादगार बन जाए.

यानी वैभव से जब पूछा गया कि इन बड़े सपनों में से कौन सा उनके लिए सबसे ऊपर होगा, तो उन्होंने बिना पूरी लिस्ट देखे अपनी पसंद का क्रम तय किया. यही इस ‘ब्लाइंड रैंकिंग’ को दिलचस्प बनाता है.

नंबर-1... एक ओवर में छह छक्के

वैभव की ब्लाइंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा.

छह गेंद और छह छक्के... टी20 क्रिकेट में इससे ज्यादा विस्फोटक दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है. वैभव खुद पावर हिटिंग और बड़े शॉट्स के लिए पहचाने जाते हैं, इसलिए उनकी पसंद में यह कारनामा सबसे ऊपर आना भी खासा दिलचस्प है.

Advertisement

भारत की जर्सी में अगर कभी वैभव के बल्ले से छह गेंदों पर छह छक्के निकल गए, तो वह पल सीधे क्रिकेट के सबसे यादगार मोमेंट्स में शामिल हो सकता है.

नंबर-2... सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक

दूसरे नंबर पर वैभव ने चुना टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज शतक.

यह सिर्फ शतक बनाने की बात नहीं है. यहां मुकाबला रफ्तार का है. कितनी जल्दी 100 रन पूरे किए जा सकते हैं, यही इस सपने का रोमांच है.

वैभव की बल्लेबाजी का आक्रामक अंदाज देखते हुए यह सपना उनके खेल से भी जुड़ा नजर आता है. अगर भारत के लिए खेलते हुए वह कभी सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं, तो 15 साल की उम्र में चर्चा में आया यह बल्लेबाज इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएगा.

नंबर-3... सबसे लंबा छक्का

तीसरे नंबर पर है सबसे लंबा छक्का.

वैभव के छह सपनों की इस लिस्ट में पावर का रंग यहां भी नजर आता है. एक ऐसा छक्का, जिसकी दूरी ही उसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दे.

वैभव ने कम उम्र में जिस तरह बड़े शॉट लगाने की क्षमता दिखाई है, उसे देखते हुए यह सपना उनके क्रिकेटिंग व्यक्तित्व से काफी मेल खाता है.

Advertisement

नंबर-4... भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 शतक

चौथे नंबर पर वैभव ने रखा है भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने का सपना.

यह एक मैच या एक सीरीज का लक्ष्य नहीं है. इसके लिए लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा बनना होगा, लगातार प्रदर्शन करना होगा और सालों तक रन बनाने होंगे.

यही वजह है कि इस मोमेंट का चौथे नंबर पर होना भी दिलचस्प है. वैभव की नजर सिर्फ एक मैच के धमाके पर नहीं, बल्कि लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर और रिकॉर्ड बुक पर भी है.

नंबर-5... आखिरी गेंद पर छक्का और भारत की जीत

पांचवें नंबर पर आया टी20 क्रिकेट का सबसे रोमांचक सपना- आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जिताना.

कल्पना कीजिए... भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए छह रन चाहिए. सामने गेंदबाज तैयार है और स्ट्राइक पर वैभव. गेंद बल्ले से टकराती है और सीधे स्टैंड में चली जाती है.

भारत जीतता है और वैभव रातोंरात मैच के सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं.

ऐसा पल किसी भी क्रिकेटर के करियर की सबसे खास याद बन सकता है.

नंबर-6... ऐसा कैच जो क्रिकेट इतिहास में याद रहे

छठे नंबर पर वैभव ने चुना ऐसा कैच पकड़ने का सपना, जो क्रिकेट लोककथा नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का यादगार हिस्सा बन जाए.

Advertisement

यानी उनकी कल्पना सिर्फ बल्ले से रन बनाने तक सीमित नहीं है. वह मैदान पर ऐसा फील्डिंग मोमेंट भी चाहते हैं, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह जाए.

Vaibhav Sooryavanshi is ready to manifest some BIG T20I moments! 😎🏏 Will his No. 1 pick stay on top? 👇 Watch him in #INDvWI, 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/gu6aFAjkR2 — Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2026

अब सबसे बड़ा सवाल... लखनऊ में मिलेगा मौका?

वैभव ने अपने छह बड़े टी20 सपनों की रैंकिंग तो कर दी है, लेकिन फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ा सवाल किसी रिकॉर्ड का नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने का है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. इसके बाद मुकाबले 9 अक्टूबर को रांची, 11 अक्टूबर को इंदौर, 14 अक्टूबर को हैदराबाद और 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेले जाएंगे.

सीरीज से पहले सबसे ज्यादा चर्चा दूसरे ओपनिंग स्लॉट को लेकर है. अभिषेक शर्मा का ओपन करना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि उनके साथ पारी की शुरुआत के लिए संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच मुकाबला दिलचस्प है.

मुख्य कोच गौतम गंभीर भी साफ कर चुके हैं कि उन्होंने वैभव से व्यक्तिगत बातचीत की है. हालांकि, टीम में लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को अचानक हटाना आसान फैसला नहीं है. ऐसे में वैभव को अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है.

Advertisement

लेकिन अगर 6 अक्टूबर को लखनऊ में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह छह सपनों की लिस्ट सिर्फ एक प्रमोशनल सेगमेंट नहीं रहेगी. इसके बाद असली मंच वैभव के सामने होगा.

एक ओवर में छह छक्के... सबसे तेज शतक... सबसे लंबा सिक्स... आखिरी गेंद पर मैच जिताऊ छक्का... छह सपने हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक मौके से होगी. अब देखना है, 15 साल का ‘बेबी बॉस’ लखनऊ में अपने इन सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाता है या नहीं.

---- समाप्त ----