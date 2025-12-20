टी20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का सेलेक्शन, क्या चयनकर्ता देंगे बड़ा सरप्राइज? यशस्वी जायसवाल-ईशान किशन का क्या होगा

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के सेलेक्शन की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है. इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर (शनिवार) यानी आज होना है. टीम चयन के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई में भारतीय मेन्स सेलेक्शन कमेटी की बैठक मुंबई में होगी, जिसके बाद चीफ सेलेक्टर कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ दोपहर 1.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा करेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी जाने वाली 15 सदस्यीय भारतीय टीम में किसी बड़े या चौंकाने वाले बदलाव की संभावना बेहद कम नजर आ रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में भाग लेने वाली टीम ही शायद वर्ल्ड कप के लिए रिपीट हो सकती है. सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल की खराब फॉर्म जरूर चिंता बढ़ा रही है, लेकिन अचानक से टीम में परिवर्तन करना सही नहीं होगा.

वैसे एक बात बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से पहले तक चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में बदलाव किया जा सकता है. पहले भी ऐसा हो चुका है. इस साल आईपीएल चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिचों को ध्यान में रखते हुए यशस्वी जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती की भारतीय स्क्वॉड में एंट्री हुई थी.

एक चर्चा ये भी हो रही है कि भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू हो जा रहा यह टी20 वर्ल्ड कप सूर्यकुमार यादव के लिए बतौर कप्तान आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. 35 साल के सूर्यकुमार लगभग एक साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का भी चयन होगा. माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज के लिए टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली टीम से लगभग मेल खाएगी.

यशस्वी भी चयन के दावेदार, लेकिन...

मौजूदा भारतीय टी20 टीम में किसी भी पोजीशन के लिए खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आती. वैसे यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज को लगातार टी20 टीम से बाहर रखना भी समझ से परे रहा है. शुभमन गिल की फॉर्म सही नहीं है और उनकी जगह को लेकर सवाल उठते रहे हैं. एशिया कप के जरिए शुभमन ने टी20 इंटरनेशनल में वापसी की थी, लेकिन इस फॉर्मेट में फॉर्म उनका कुछ खास नहीं रहा है. शुभमन इस साल टी20 इंटरनेशनल में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

फिलहाल टीम में बैकअप ओपनर और रिजर्व विकेटकीपर की भूमिका संजू सैमसन निभा रहे हैं. हालांकि शुभमन गिल की वापसी के बाद उनसे ओपनिंग स्लॉट छीन लिया गया और प्लेइंग-11 से भी लगातार बाहर रहे हैं. अगर टी20 वर्ल्ड कप थोड़ा दूर होता, तो चयनकर्ताओं के पास विकल्पों पर विचार करने का समय होता. अब तैयारी के लिहाज से केवल 5 मैच बचे हैं, ऐसे में चयन समिति निरंतरता बनाए रखना चाहेगी.

यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता कम से कम न्यूजीलैंड सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल को अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल करते हैं या नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहें. यशस्वी का नाम स्टैंडबाय या अतिरिक्त विकल्प के रूप में जरूर सामने आ सकता है क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल और संजू सैमसन की तुलना में खुद को ज्यादा प्रभावशाली टी20 बल्लेबाज साबित किया है. गिल के उपकप्तान होने और विकेटकीपिंग में जितेश शर्मा के फर्स्ट चॉइस ऑप्शन होने के चलते यशस्वी के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं है.

क्या ईशान किशन की होगी सरप्राइज एंट्री?

यशस्वी जायसवाल के साथ-साथ एक नाम जो हालिया दिनों में चर्चा में रहा है, वो ईशान किशन का है. ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में तूफानी प्रदर्शन कर झारखंड को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस टूर्नामेंट में 197.32 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट और 33 छक्कों की मदद से ईशान ने 517 रन बनाए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, बल्कि उन्होंने बड़े मैचों में बड़े शॉट्स लगाकर यह भी दिखाया कि वह टी20 क्रिकेट में गेमचेंजर बन सकते हैं.

फाइनल में आई शतकीय पारी ने ईशान किशन की दावेदारी को मजबूत किया. हालांकि ईशान के लगभग सारे रन टॉप ऑर्डर में आए हैं. टी20 में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पहले से ही हाउसफुल है, जिसके चलते ईशान की एंट्री वर्ल्ड कप के लिए बेहद मुश्किल है. एक फैक्टर ऐसा है जो समीकरण बदल सकता है, वो है शुभमन गिल की लगातार गिरताी फॉर्म. अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि यह खराब दौर लंबा खिंचेगा, तो ईशान का नाम गंभीरता से दोबारा चर्चा में आ सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए संभावित टीम में वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र कमजोर कड़ी नजर आते हैं. काफी सारे इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद वह अब तक कुछ यादगार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, हालांकि एशियाई कंडीशन्स को ध्यान में रखते हुए उनकी भी टीम में एंट्री हो सकती है. भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वॉड में 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, 2 विकेटकीपर, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 2 विशेषज्ञ स्पिनर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और तीन स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हो सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए संभावित 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर.

संभावित स्टैंडबाय: नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और शाहबाज अहमद

