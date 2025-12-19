IND vs SA: शुभमन गिल क्यों हुए पांचवें टी20 से बाहर? BCCI ने शेयर किया अपडेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में शुभमन गिल भाग नहीं ले पाए. शुभमन की अनुपस्थिति में संजू सैमसन को अहमदाबाद मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला. शुभमन लखनऊ टी20 मैच से भी बाहर रहते, लेकिन धुंध के कारण उस मुकाबले में टॉस तक नहीं हो पाया था. यह दूसरी बार है जब शुभमन को हालिया समय में चोट लगी है. इससे पहले पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें गर्दन में मोच आई थी. गिल की इंजरी से भारतीय टीम की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन 20 दिसंबर को होना है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्शन से पहले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर अहम अपडेट साझा किया है, जो उम्मीद जगाने वाला है. बीसीसीआई ने बयान में कहा, 'शुभमन गिल को 16 दिसंबर को लखनऊ में नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान दाहिने पैर में चोट लगी. विशेषज्ञ से सलाह और बीसीसीआई मेडिकल टीम के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अहमदाबाद में अंतिम टी20 के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.'

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: Shubman Gill sustained an impact injury to his right foot while batting in the nets on 16th December in Lucknow.



After consulting a specialist and getting treatment with the BCCI medical team, he is improving but will be unavailable for selection for the final… — BCCI (@BCCI) December 19, 2025

अहमदाबाद टी20 मैच में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने पहले गेंदबाजी चुनी. उन्होंने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. विकेट पर बाद में ओस आ सकती है और गेंद बेहतर तरीके से आएगी. सब कुछ दांव पर है. फोकस वर्ल्ड कप पर है और हम दौरे का अंत सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं. एनरिक नॉर्किया की जगह जॉर्ज लिंडे को मौका मिला है.'

भारत की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव

भारत ने इस मुकाबले के लिए तीन बदलाव किए. संजू सैमसन ने चोटिल शुभमन गिल की जगह ली.जबकि तेज गेंदबज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई, उन्होंने हर्षित राणा की जगह ली. वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, जबकि कुलदीप यादव बाहर हुए

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. विकेट अच्छा लग रहा है और ओस नहीं होगी, इसलिए रन बोर्ड पर लगाना चाहते हैं. स्टेडियम लगभग भरा हुआ लग रहा है. सीरीज दांव पर है, लेकिन जरूरी है कि खिलाड़ी खुद को अभिव्यक्त करें और खेल का आनंद लें. बुमराह हर्षित की जगह आए हैं, वॉशिंगटन को कुलदीप यादव की जगह मौका मिला है. गिल को लखनऊ में हल्की चोट लगी थी, इसलिए संजू की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है.'

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

