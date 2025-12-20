scorecardresearch
 
वर्ल्ड कप के बाद जा सकती है सूर्यकुमार यादव की कप्तानी, शुभमन गिल बनेंगे टी20 टीम के भी कैप्टन!

सूर्यकुमार यादव का कप्तानी रिकॉर्ड अच्छा रहा है और भारतीय टीम उनकी कप्तानी में एक भी सीरीज हारी नहीं है. वैसे सूर्यकुमार का बल्लेबाजी में फॉर्म लगातार गिर रहा है, जो चिंता का सबब है.

सूर्यकुमार यादव को वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटाया जा सकता है. (Photo: Getty)
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म बल्ले से कुछ खास नहीं रहा है. सूर्यकुमार 19 दिसंबर (शुक्रवार) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदबाद टी20 मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए. सूर्यकुमार सिर्फ 5 रन बना पाए और उन्हें कार्बिन बॉश ने चलता किया. सूर्यकुमार साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल में एक भी अर्धशतक तक नहीं लगा पाए.

अब सूर्यकुमार यादव आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. बतौर कप्तान उनका ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा. बीसीसीआई शनिवार (20 दिसंबर) को होने वाली चयन बैठक के बाद इस पर आधिकारिक मुहर लगाएगा. सूर्यकुमार ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी. हालांकि, यह टूर्नामेंट टी20 कप्तान के रूप में उनका आखिरी आईसीसी इवेंट भी हो सकता है.

...तो शुभमन बन जाएंगे ऑल फॉर्मेट कैप्टन
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्यकुमार यादव को इस फॉर्मेट में कप्तानी से हटाया जा सकता है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सूर्यकुमार लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और फिलहाल कप्तान होने के कारण ही टीम में बने हुए हैं. वर्तमान टी20 उप-कप्तान शुभमन गिल 2026 में सूर्यकुमार की जगह कप्तान बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. इसके अलावा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाना चयन समिति का चौंकाने वाला फैसला रहा. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुभमन को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया और अब वह तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान बनने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव को टी20 कप्तान बनाए जाने का फैसला भी कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था. इससे पहले वो हार्दिक पंड्या की कप्तानी में लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा थे. रोहित शर्मा की वापसी के बाद हार्दिक उप-कप्तान बने और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी यही भूमिका निभाई. ऐसे में माना जा रहा था कि वही अगले टी20 कप्तान होंगे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर सूर्यकुमार को कप्तान बना दिया.

इसके बाद हार्दिक पांड्या को लीडरशिप ग्रुप से पूरी तरह बाहर कर दिया गया, उन्हें उप-कप्तान भी नहीं बनाया गया. दिलचस्प बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक की कप्तानी में ही खेलते हैं. फिलहाल हार्दिक का लीडरशिप ग्रुप में लौटना मुश्किल नजर आ रहा है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भी उनके उप-कप्तान बनने की संभावना कम मानी जा रही है, हालांकि हार्दिक भारत की व्हाइट-बॉल टीम्स का नियमित हिस्सा बने हुए हैं.

