scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA T20I: शुभमन गिल को ग्रीन स‍िग्नल, इस T20 सीरीज में खेलना कन्फर्म, BCCI ने लगाई मोहर

शुभमन गिल पूरी तरह से फ‍िट हो गए हैं. माना जा रहा है कि वो अब साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ 9 द‍िसंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं. गर्दन की चोट से ठीक होकर BCCI के CoE में उनका र‍िहैब पूरा हो गया है.

Advertisement
X
शुभमन गिल की अब कब मैदान पर वापसी होगी, इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है (Photo: ITG)
शुभमन गिल की अब कब मैदान पर वापसी होगी, इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है (Photo: ITG)

टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. भारतीय टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट हो चुके हैं. गर्दन की चोट से उबरने के बाद उन्होंने BCCI के Centre of Excellence (CoE) में अपना रिहैब पूरा कर लिया है. अब उनको उन्हें सभी फॉर्मेट के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. CoE ने गिल का फिटनेस सर्टिफिकेट BCCI मैनेजमेंट को सौंप दिया है.

कैसे लगी थी गिल को चोट?
कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए गिल की गर्दन में चोट लगी थी. वह रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और मैच में वापस नहीं लौटे. उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप कर चौका जड था. इस शॉट को खेलने के बाद शुभमन ने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली. उन्हें गर्दन में काफी दर्द महसूस हुआ था. 

इसके बाद उन्होंने दूसरा टेस्ट भी मिस किया, जिसे इंडिया हारकर सीरीज 0-2 से गंवा बैठा. इसी चोट की वजह से वह मौजूदा तीन मैचों की ODI सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाए थे. 

कब होगी गिल की मैदान पर वापसी?
शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम में उप-कप्तान बनाया गया है. फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उम्मीद है कि वह पहले T20I (9 दिसंबर, कटक) से ही एक्शन में दिखाई देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

K. L. Rahul
20 मैचों के बाद भारत ने ODI में जीता टॉस, कप्तान KL राहुल ने अपनाया ये पैंतरा!  
KL Rahul, Temba Bavuma
वाइजैग में जो टॉस जीता, यानी मैच भी जीता... मह‍िला वर्ल्ड कप के 5 मैचों में छ‍िपा है सीक्रेट 
Hardik and Gill
T-20 Series के लिए Gill और Hardik की हुई वापसी! 
India's squad for IDFC First Bank T20I series against South Africa announced
4 बैटर, 3 ऑलराउंडर और...अफ्रीका T20 सीरीज में टीम इंड‍िया का कॉम्ब‍िनेशन कितना मजबूत? 
Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy
अफ्रीका T20 सीरीज के लिए रिंकू-नीतीश बाहर, टीम इंड‍िया के सेलेक्टर्स ने फ‍िर चौंकाया  
Advertisement

गिल के साथ-साथ हार्दिक पंड्या भी पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलकर अपनी फिटनेस साबित की है. हार्दिक भी इसी सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. उनका आखिरी मैच एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ था.

भारत vs साउथ अफ्रीका T20I सीरीज का शेड्यूल 

  • 1st T20I    9 दिसंबर-कटक
  • 2nd T20I   11 दिसंबर-मुल्लांपुर (न्यू चंड़ीगढ़)
  • 3rd T20I    14 दिसंबर-धर्मशाला
  • 4th T20I    17 दिसंबर-लखनऊ
  • 5th T20I    19 दिसंबर -अहमदाबाद

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement