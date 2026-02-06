scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल किन 2 टीमों के बीच होगा? सुनील गावस्कर ने कर दी भव‍िष्यवाणी... पाक‍िस्तान का नाम तक नहीं लिया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी दो टीमें फाइनल में खेलेंगी, और सेमीफाइनल में किसके बीच मुकाबला होगा. इस पर सुनील गावस्कर ने बड़ी भव‍िष्यवाणी की. वह आजतक के खास इवेंट सलाम क्रिकेट में अपनी राय रख रहे थे. साथ ही उन्होंने अभ‍िषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी को लेकर भी अपनी राय रखी.

सुनील गावस्कर ने आजतक के 'सलाम क्रिकेट' इवेंट में बताया कौन सी 2 टीमें टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगी
India vs England T20 World Cup 2026 Final Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आजतक पर गुरुवार को 'सलाम क्रिकेट' का मंच सजा. जिसमें सुनील गावस्कर ने भी श‍िरकत की. इस दौरान महान बल्लेबाज ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेलने की दावेदार होंगी. वहीं उन्होंने माना कि इस टूर्नामेंट में अभ‍िषेक शर्मा और ईशान किशन को ओपन‍िंग करनी चाहिए. 

सलाम क्रिकेट के 'दिग्गजों की आवाज' सेशन में सुनील गावस्कर ने बेबाकी से राय रखी और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंड‍िया को मजबूत बताया. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने ICC T20 वर्ल्ड कप में टीमों को लेकर भी भविष्यवाणी कीं. गावस्कर का मानना है कि इस बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जगह बनाएंगे.

गावस्कर को नहीं लगता कि कोई दूसरी एशियाई टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टी20 फॉर्मेट पूरी तरह अनिश्चितताओं से भरा होता है और यहां कुछ भी संभव है.

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा- टी20 क्रिकेट में एक-दो ओवर पूरे मैच की तस्वीर बदल सकते हैं. इसलिए किसी भी टीम को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता.

फाइनल को लेकर गावस्कर की राय बिल्कुल साफ है. उनके मुताबिक खिताबी मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इंडिया दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम करेगी.

गावस्कर का मानना है कि भारत के पास इस समय संतुलित टीम है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल है. यही वजह है कि भारत टूर्नामेंट का सबसे मजबूत दावेदार नजर आता है.


रोहित-कोहली की गैरमौजूदगी पर क्या बोले गावस्कर?
रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैरमौजूदगी को लेकर भी गावस्कर का मानना है कि इनकी जगह लेना आसान नहीं है, लेकिन युवा खिलाड़ी- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अक्षर पटेल समय के हिसाब से काफी सक्षम हैं. टीम को उनके योगदान से खालीपन महसूस नहीं होगा.

ईशान किशन और अभ‍िषेक शर्मा करें ओपन‍िंग: गावस्कर 
टीम चयन को लेकर उन्होंने कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. दोनों लेफ्ट-हैंडर होने के नाते पावरप्ले में अगर आक्रामक खेल दिखाते हैं, तो विरोधियों पर दबाव बढ़ जाएगा. 

संजू सैमसन अगर फॉर्म में होते तो पिक निश्चित थी. लेकिन जब फॉर्म और किस्मत साथ नहीं देती, तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी को मौका मिलना उचित है. यही वजह है कि ईशान किशन को तरजीह दी जा सकती है टीम मैनेजमेंट शुरुआती आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए भी लालायित हो सकती है.

 

