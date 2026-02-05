scorecardresearch
 
भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने की पुष्टि

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की है कि उनकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेलेगी. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक आईसीसी को मैच के बहिष्कार को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है, जिससे स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है.

शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा. (File Photo: Reuters)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार (4 फरवरी) को पुष्टि की कि उनकी क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-ए का यह हाई-वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. कैबिनेट बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया है.

उन्होंने कहा, 'हमने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे. खेल का मैदान राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए. हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और यह एक उचित निर्णय है.' शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है.

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को कोई आधिकारिक ईमेल भेजने से इनकार कर रहा है. यदि पीसीबी औपचारिक रूप से आईसीसी को सूचित नहीं करता है, तो भारत-पाकिस्तान मैच शेड्यूल में बना रहेगा और इस मुद्दे पर अनिश्चितता जारी रह सकती है. बताया जा रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पत्र का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

भारतीय क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो जाएगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच की पूर्व संध्या पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे. यदि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा टॉस के लिए नहीं आते हैं, तो मैच रेफरी भारत को वॉकओवर देगा. इस तरह भारत को दो अंक मिलेंगे. हालांकि, अगर भारत कोलंबो नहीं जाता है और पाकिस्तान की टीम भी नहीं आती है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा.

---- समाप्त ----
