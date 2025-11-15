scorecardresearch
 

शुभमन गिल को गर्दन की कौन सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा मैदान, BCCI ने बताई हर ड‍िटेल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन (15 नवंबर) शुभमन गिल इंजर्ड हो गए. शुभमन गिल इंजर्ड हुए तो वह र‍िटायर्ड हर्ट होकर मैदान से वापस लौटे. इस कारण वह भारतीय पारी के दौरान बल्लेबाजी करने भी नहीं आ सके.

शुभमन गिल साइमन हार्मर को चौका लगाने के रिटायर्ड हर्ट हो गए (Photo: Getty)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट के दूसरे द‍िन (15 नवंबर) को शुभमन गिल की चोट ने टेंशन बढ़ा दी है. शुभमन गिल 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर र‍िटायर्ड हर्ट हो गए. भारतीय टीम की पहली पारी 189 रनों पर समाप्त हुई. इससे पहले साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए थे. 

अब सवाल बनता है कि आख‍िर शुभमन गिल को हुआ क्या जिस वजह से वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बल्लेबाजी करने ही नहीं उतर सके. इसे लेकर BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) (BCCI) ने भी अपडेट दिया. BCCI की ओर बताया गया कि शुभमन गिल को गर्दन में खिंचाव है और BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.

आज (15 नवंबर) उनके खेलने को लेकर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा. पर कैप्टन गिल बल्लेबाजी करने नहीं आए. संभवत: ऐहत‍ियातन ग‍िल को लेकर ऐसा क‍िया गया. वैसे ग‍िल के साथ ऐसी द‍िक्कत प‍िछले साल भी आई थी, तब वो न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ नहीं खेल पाए थे. 

शुभमन गिल वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद दूसरे दिन मैदान पर उतरे थे. ग‍िल ने शुरुआती दो गेंदों पर रन तो नहीं बनाया, लेकिन उस ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप कर चौका जड़ा. इस शॉट को खेलने के बाद शुभमन ने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली. उन्हें गर्दन में काफी दर्द महसूस हुआ था. 

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू हुई तो शुभमन गिल मैदान पर नहीं उतरे और उनकी जगह कप्तानी ऋषभ पंत ने संभाली. वैसे उम्मीद इस बात की है गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरेंगे. कुल मिलाकर कोलकाता टेस्ट रोमांचक पड़ाव पर है, क्योंकि दोनों ही टीमों की ओर से गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है. 

कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

 

