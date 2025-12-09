scorecardresearch
 
मोहम्मद शमी ने SMAT में फिर मचाया तूफान, क्या चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अब देंगे मौका?

मोहम्मद शमी ने SMAT 2025–26 में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में तीन या अधिक विकेट झटके हैं और कुल 16 विकेट लेकर टॉप विकेट-टेकर सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चयनकर्ता उन्हें टीम में मौका नहीं दे रहे, जबकि वह डोमेस्टिक स्तर पर फिटनेस और फॉर्म दोनों साबित कर चुके हैं.

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Photo: ITG)
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025–26 में हरियाणा के खिलाफ चार विकेट झटककर चयनकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भेजा है. दाएं हाथ के पेसर  शमी ने चार ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके. जबकि हरियाणा ने अपने 20 ओवरों में 191/9 का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

यह शमी का टूर्नामेंट में लगातार तीसरा ऐसा स्पेल था जिसमें उन्होंने तीन या उससे अधिक विकेट लिए. इससे पहले उन्होंने सर्विसेज़ के खिलाफ 4/13 और पुदुचेरी के खिलाफ 3/24 दर्ज किए थे. लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते शमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हालांकि उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद बंगाल को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी.

7 पारियों में 16 विकेट

उन्होंने सात पारियों में 16 विकेट लिए हैं, 14.93 की औसत और 8.90 की इकोनॉमी के साथ, जबकि उनके सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 4/13 रहे. डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन ऐसे समय आया है जब चयनकर्ता उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं. शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था.

आग उगल रहे शमी फिर भी टीम इंडिया में जगह नहीं

शमी का आखिरी टेस्ट मैच 2023 की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल था, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया से 209 रनों से हार मिली थी. उनकी मौजूदा स्थिति हैरान करने वाली रही है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले बताया था कि इंग्लैंड दौरे के लिए शमी को फिटनेस कारणों से बाहर रखा गया था और उनके साथ कई चर्चाएं की गई थीं.

हालांकि, शमी सितंबर में दलीप ट्रॉफी से वापसी के बाद से बंगाल के लिए लगातार घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी के चार मैचों में 20 विकेट लिए, जिससे उनके फिट और फॉर्म में होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है. वह अब भी घरेलू स्तर पर अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि चयनकर्ता उनके लगातार शानदार प्रदर्शन पर ध्यान देंगे.
 

