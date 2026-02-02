scorecardresearch
 
संजू से 5 गुना ज्यादा रन, छक्के-चौकों में भी भारी अंतर... वर्ल्ड कप में क्यों ईशान किशन ही होने चाहिए ओपनर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में ईशान किशन और संजू सैमसन के प्रदर्शन में साफ अंतर देखने को मिला. जहां ईशान किशन ने सिर्फ चार मैचों में 215 रन, एक शतक और एक अर्धशतक के साथ आक्रामक बल्लेबाजी कर मजबूत दावा पेश किया, वहीं संजू सैमसन पांच मैचों में सिर्फ 46 रन ही बना सके.

तिरुवनंतपुरम में ईशान किशन ने जड़ा शतक (Photo: BCCI)
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने 4-1 से जीत हासिल की. इस सीरीज के हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मैच में धुआंधार शतक लगाया. इस सीरीज में उनका बैखौफ अंदाज देखकर लोग उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज वर्ल्ड कप में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

लोगों की ये मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि 5 मैचों की इस सीरीज में संजू का बल्ला बिलकुल खामोश रहा है. 5 मैच में वो कुल 46 ही रन बना सके. एक तरफ अभिषेक शर्मा ने कई आक्रामक पारियां खेलीं तो दूसरी ओर संजू ने निराश किया. सवाल उठता है कि आखिर इस जोड़ी के साथ वर्ल्ड कप में कैसे जाया जा सकता है जबकि बड़े मुकाबलों में ओपनर का रोल अहम है.

ईशान और संजू में तुलना
 
इस सीरीज की बात करें तो ईशान ने केवल 4 मैच खेले. एक टी20 मैच वह इंजरी के चलते नहीं खेले थे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 4 मैच में 215 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से एक फिफ्टी और एक सेंचुरी आई. वहीं, संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप रहे. उनके बल्ले से 5 मैच में 46 रन आए.

छक्के-चौके भी ज्यादा

ईशान किशन और संजू सैमसन की बाउंड्री हिटिंग की अगर तुलना करें तो भी दोनों मे बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. इस पूरी सीरीज में संजू के बल्ले से केवल 6 चौके और 2 छक्के आए हैं. जबकि ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने केवल 4 मैच में ही 22 चौके और 16 छक्के लगाए हैं.

वर्ल्ड कप में कौन करेगा ओपनिंग

टीम मैनेजमेंट ने इस पूरी सीरीज में संजू सैमसन को मौका दिया. उन्हें बतौर ओपनर भी खिलाया. लेकिन संजू फ्लॉप रहे. वहीं, ईशान ने मौके को भुनाया और अपनी आक्रामकता से दिल जीता. अब तिलक वर्मा भी फिट हैं और जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं. ऐसे में ईशान किशन को बतौर ओपनर अभिषेक के साथ उतारना कोई खराब प्रयोग नहीं होगा. वहीं, तिलक वर्मा को नंबर-4 या 3 पर इस्तेमाल किया जा सकता है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का कार्यक्रम

भारत बनाम अमेरिका – 7 फरवरी, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
भारत बनाम नामीबिया – 12 फरवरी, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
भारत बनाम पाकिस्तान – 15 फरवरी, आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो
भारत बनाम नीदरलैंड्स – 18 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

---- समाप्त ----
