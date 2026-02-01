scorecardresearch
 
शतक के करीब पहुंचकर भी क्यों छक्के-चौके जड़ रहे थे ईशान किशन, मैच के बाद खोला 'गंभीर' सीक्रेट

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में शानदार शतक लगाकर जोरदार वापसी की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनका असली लक्ष्य 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीतना है. ईशान ने सीरीज में 215 रन बनाकर टीम में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और आने वाले वर्ल्ड कप में वह भारत के अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली आतिशी पारी (Photo: ITG)
भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने खुलासा किया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार वापसी के बावजूद वह खुद से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका पूरा ध्यान अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को जीतने पर टिका है. ईशान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में 43 गेंदों पर 103 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा.

ईशान ने केवल 42 गेंदों में ठोका शतक

अपनी इस यादगार पारी के दौरान ईशान किशन ने 6 चौके और 10 छक्के लगाए और सिर्फ 42 गेंदों में शतक पूरा किया. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके बाद भारत ने मैच 46 रन से जीत लिया और ईशान किशन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

मैच के बाद क्या बोले ईशान

मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान ईशान ने कहा, 'यह संतोषजनक जरूर है, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य वर्ल्ड कप है. वहीं पर अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. सबसे जरूरी बात यह है कि हम आगे भी इसी फॉर्म को बरकरार रखें.'

ईशान से यह भी पूछा गया कि वह शतक के करीब पहुंचने के बावजूद क्यों नहीं रुके और लगातार बड़े शॉट खेलते रहे. इस पर उन्होंने कहा कि टीम की सोच व्यक्तिगत उपलब्धियों के पीछे भागने की नहीं, बल्कि हर गेंद पर रन बनाने की है.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्या ने दिया हर सवाल का जवाब

उन्होंने कहा, आजकल हमारी टीम के हर खिलाड़ी की यही योजना है. अगर आप किसी माइलस्टोन के करीब भी हों, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उस समय सिंगल लेने लगते हैं, तो बाद में लगता है कि और बड़ा खेल सकते थे. अगर गेंद मारने लायक है, तो आपको शॉट खेलना चाहिए. माइलस्टोन के बारे में नहीं, बल्कि मैच जिताने के बारे में सोचना चाहिए.

ईशान किशन की दमदार वापसी

ईशान किशन की इस सीरीज की शुरुआत खास नहीं रही थी. दो साल से ज्यादा समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान पहले टी20 मैच में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और 32 गेंदों में 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिससे भारत ने 209 रन का लक्ष्य महज 15.2 ओवर में हासिल कर लिया.

यह भी पढ़ें: 10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बरसात, भारतीय टीम ने भी रचा खास कीर्तिमान

इसके बाद ईशान ने सीरीज का अंत शतक के साथ किया. उन्होंने चार पारियों में कुल 215 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 53.75 और स्ट्राइक रेट 231.18 रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस शानदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में नियमित जगह के अपने दावे को मजबूत कर लिया है.

इतना ही नहीं, संजू सैमसन के खराब फॉर्म को देखते हुए ईशान को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.

