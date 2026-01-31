scorecardresearch
 
IND vs NZ: टॉस के वक्त प्लेइंग 11 ही भूल गए कप्तान सूर्या, संजू को लेकर दर्शकों से किया मजाक, VIDEO

टॉस के बाद सूर्या ने बताया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. उन्होंने कहा कि हम कल रात यहीं थे. काफी ओस थी. इसलिए हम अपने गेंदबाजों की क्षमता परखना चाहते हैं कि क्या हम स्कोर का बचाव करने में सक्षम हैं. विकेट अच्छा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी टी20 मैच आज तिरुवनंतपुर में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले बैटिंग का फैसला लिया है. लेकिन टॉस के वक्त कप्तान सूर्या अपनी प्लेइंग इलेवन ही भूल गए. दरअसल, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने 3 बदलाव किए हैं.

टॉस के वक्त खिलाड़ियो का नाम भूले सूर्या

टीम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल वापस आ रहे हैं, ईशान वापस आ रहे हैं और एक और खिलाड़ी भी (वो उस खिलाड़ी का नाम भूल गए). फिर आगे सूर्या ने मजाकिया अंदाज में तिरुवनंतपुरम के दर्शकों से कहा कि चिंता मत करो, संजू सैमसन आज रात खेल रहे हैं. दरअसल, संजू का ये होम ग्राउंड है.

तिलक के सवाल पर सूर्या ने कहा कि तिलक कुछ अभ्यास मैच खेलकर समय ले रहे हैं. वह हमारे लिए एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. जब वह वापस आएंगे, तो हमारी टीम मजबूत होगी. लेकिन हां, हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हमने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, लगभग सभी विभागों को कवर कर लिया है. लेकिन हां, हर बार जब आप कुछ करते हैं, तो आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और फिर उसे अगले मैच में लागू करते हैं.

यह भी पढ़ें: India vs New Zealand Live Score: भारत ने टॉस जीतकर लिया बैटिंग का फैसला, अक्षर-ईशान का कमबैक

वहीं, इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने भी 4 बदलाव किए हैं. बता दें कि ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों के लिए आखिरी मैच है. इसके बाद 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा. यानी तैयारियों को परखने के लिए ये आखिरी मौका है.  

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सिफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सैंटनर, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

---- समाप्त ----
