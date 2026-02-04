scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

T20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन ने लगाई ICC रैंकिंग में 32 पायदान की छलांग, ये पाकिस्तानी बना नंबर-1 ऑलराउंडर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) की ताजा टी20 रैंकिंग में ईशान किशन को तगड़ा फायदा हुआ है. वहीं पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी अब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है. सूर्यकुमार यादव की रैकिंग भी सुधरी है.

Advertisement
X
ईशान किशन की ताजा ICC रैंक‍िंग में बड़ा सुधार हुआ है (Photo: PTI)
ईशान किशन की ताजा ICC रैंक‍िंग में बड़ा सुधार हुआ है (Photo: PTI)

पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब ने शानदार हालिया प्रदर्शन का पूरा फायदा उठाते हुए ICC मेंस T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पोजीशन हास‍िल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरज़मीं पर खेली गई तीन मैचों की T20I सीरीज़ में 3-0 से मिली जीत के बाद सैम अयूब नंबर-1 बन गए हैं और उन्होंने ज‍िम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा को पीछे छोड़ दिया है.

23 वर्षीय सैम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 119 रन बनाए और तीन विकेट भी हासिल किए थे . ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के आगाज से ठीक पहले आई यह रैंकिंग पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि टीम 2009 के बाद अपने दूसरे T20 वर्ल्ड कप खिताब की तलाश में उतरने जा रही है.

पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती. स्पिनर अबरार अहमद ने T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में छह विकेट लेने वाले अबरार अब भारत के वरुण चक्रवर्ती से सिर्फ 28 रेटिंग अंक पीछे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Team India Players
क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव... टेस्ट मैच का बढ़ेगा रोमांच, कुल 73 संशोधनों को मंजूरी
T20 WORLD CUP
नकवी की नौटंकी के पीछे बांग्लादेश चुनाव! वर्ल्ड कप में बायकॉट से PAK का पलटना तय
Salman Agha, Haris Rauf
करोड़ों का नुकसान, फजीहत और टोटल बायकॉट... पाकिस्तान को मिल गया फाइनल अल्टीमेटम!
IND VS PAK
भारत-PAK मैच नहीं हुआ तो श्रीलंका को होगा भारी घाटा, इन सेक्टर्स में आ जाएगी तबाही
IND VS PAK
टकराव से बायकॉट तक: कैसे भारत-PAK मैच बना सियासी अखाड़ा, पूरी टाइमलाइन

इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. आखिरी मुकाबले में पांच विकेट लेने के बाद नवाज गेंदबाज़ों की रैंकिंग में आठ स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं. ऑलराउंडर्स की सूची में भी नवाज एक पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं.

Advertisement

बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 स्थान की छलांग लगाकर 29वां स्थान हासिल किया, जबकि सैम अयूब आठ स्थान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर पहुंचे. टॉप-10 बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं जोस बटलर, पथुम निसंका, सूर्यकुमार यादव और टिम सिफर्ट को एक-एक स्थान का फायदा मिला है.

ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, भारत के ईशान किशन और रायन रिकेलटन ने भी बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है. गेंदबाजरें में इंग्लैंड के आदिल राशिद और न्यूज़ीलैंड के मिचेल सैंटनर की रैंकिंग में भी बढ़त देखने को मिली है.

ईशान किशन ने 32 पायदान की लगाई छलांग 
बुधवार को आई टी20 रैंकिंग ईशान किशन ने 32 पायदान की छलांग लगाकर 32वें नंबर के टी20 बल्लेबाज बन गए हैं . अभ‍िषेक शर्मा 917 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं. त‍िलक वर्मा 1 पायदान की ग‍िरावट के साथ नंबर 4 पर काब‍िज हैं. सूर्युकुमार यादव की 1 पायदान का फायदा हुआ है, और वो 728 रेट‍िंग पॉइंट के साथ छठे नंबर के टी20 बल्लेबाज हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement