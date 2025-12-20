2 साल से कर रहे थे इंतजार, वर्ल्ड कप में मिला सरप्राइज चांस, जानें ईशान किशन की वापसी की कहानी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को मुंबई में किया गया. चर्चा थी की वर्ल्ड कप में टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जो हाल में टी20 सीरीज का हिस्सा रहे हैं. लेकिन चयनकर्ताओं ने ईशान किशन के नाम पर मुहर लगाकर सभी को चौंका दिया. किशन न तो अटकलों में थे और न ही प्लानिंग का हिस्सा थे. वो करीब 2 साल से टीम से बाहर चल रहे थे. फिर अचानक उन्हें वर्ल्ड कप में टीम में जगह कैसे मिल गई. आइए आपको ईशान किशन की वर्ल्ड कप टीम में वापसी की कहानी बताते हैं...

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ईशान किशन को मिला इनाम

हाल के समय में ईशान किशन भारत की T20I योजनाओं का हिस्सा नहीं थे. ऐसा लग रहा था कि विकेटकीपरों की रेस में वह संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत से पीछे हैं. लेकिन अब ईशान ने सीधे घरेलू T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह बना ली है.

हालांकि अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल को बाहर करने और किशन को शामिल करने के पीछे कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में किशन का शानदार प्रदर्शन भी अहम रहा.

ईशान किशन ने झारखंड को अपनी पहली SMAT खिताबी जीत दिलाई, वह भी अजेय रहते हुए. उन्होंने टूर्नामेंट में 517 रन बनाए, जो सबसे ज्यादा थे. इसके अलावा उन्होंने 33 छक्के लगाए (टूर्नामेंट में सर्वाधिक), और उनका स्ट्राइक रेट रहा 197.32 का रहा. T20I में ओपनर के रूप में शुभमन गिल की नाकामी के चलते किशन की यह वापसी और भी चौंकाने वाली लेकिन प्रभावशाली बन गई.

ऐसा है ईशान का टी20 करियर

ईशान किशन ने अपने करियर में अबतक 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने कुल 796 रन बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर 89 रहा है. स्ट्राइक रेट 124 से ज्यादा का है. किशन ने आखिरी टी20 मैच 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. हालांकि, इस मैच में वो खाता नहीं खोल सके थे. लेकिन हाल ही में सैय्यद मुश्ताक में उन्होंने झारखंड के लिए कई कमाल की पारियां खेली हैं. आखिरी मैच में उन्होंने शतक भी जड़ा.

जितेश शर्मा को नहीं मिला चांस

जितेश शर्मा को जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका मिला था. तो लगा कि वो वर्ल्ड कप के लिए अब भारतीय सेलेक्टर्स की पहली पसंद हैं. सीरीज में जितेश को मौका तो कम मिला. लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया.

रिंकू सिंह की वापसी, मिला दूसरा मौका

रिंकू सिंह 2022 से 2024 के बीच T20I टीम का नियमित हिस्सा थे और फिनिशर की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन भारत की मल्टी-स्किल्ड खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की नीति के कारण हाल के समय में उनके मौके कम हो गए थे. लेकिन रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर एक बार फिर टीम में जगह मिली है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है. गत चैम्पियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम्स भी हैं.

