'वो अच्छे प्लेयर, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन जरूरी...', शुभमन गिल को बाहर करने पर बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर (शनिवार) को मुंबई में किया गया. चयनकर्ताओं ने कुछ सरप्राइज कॉल लिए. शुभमन गिल से ना सिर्फ टी20 टीम की उप-कप्तानी ले ली गई, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली है. शुभमन ने एशिया कप 2025 के जरिए भारत की टी20 टीम में वापसी की थी और उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी. हालांकि लगातार खराब फॉर्म उनके लिए भारी पड़ गई.

शुभमन गिल को आउट करने पर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने सफाई दी. अगरकर ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन ज्यादा जरूरी है. अगरकर ने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन दुरुस्त रखने के लिए किसी ना किसी को बाहर बैठना पड़ता है.

अजीत अगरकर ने कहा, 'शुभमन उपकप्तान थे, लेकिन अब टीम में नहीं हैं. जब गिल पहले टी20 नहीं खेल रहे थे और टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त थे. उस दौरान कई टी20 मैच टेस्ट से टकरा रहे थे, तब अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया था. निरंतरता की बात आती है, लेकिन असल में हम टीम कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं. अगर आपका विकेटकीपर ऊपर बल्लेबाजी करने वाला है, तो हमने सोचा कि आपको ऐसा विकेटकीपर चाहिए जो ओपनिंग कर सके. फिलहाल जितेश वहां थे. शुभमन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है, जो निचले मध्यक्रम में बेहतर विकल्प देते हैं.'

टीम सेलेक्शन आसान नहीं: अगरकर

अजीत अगरकर ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट में विकल्पों की कोई कमी नहीं है. अगरकर ने बताया, 'हर किसी की राय अलग हो सकती है. खिलाड़ियों का चयन करना आसान नहीं होता. हम अब भी मानते हैं कि शुभमन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. फॉर्म में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन टीम संयोजन ज्यादा अहम होता है. किसी ना किसी को बाहर बैठना पड़ता है और इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी खराब है.'

शुभमन गिल हालिया समय में चोटों से भी जूझते रहे हैं. पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें गर्दन में मोच आ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज के लिए वापसी की, लेकिन 4, 0 और 28 रन ही बना सके. फिर लखनऊ टी20 से पहले शुभमन को दोबारा चोट लग गई, जिसके कारण वह अहमदाबाद में आयोजित निर्णायक मुकाबले में भी नहीं खेल पाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्हें हल्की चोट (निगल) थी. हालांकि, ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण (BCCI) ने टीम चयन से पहले ही उनके भविष्य को लेकर बड़ा फैसला ले लिया था.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

