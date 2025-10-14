IND vs WI LIVE Score: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का किया व्हाइटवॉश, सीरीज 2-0 से जीती, यशस्वी-कुलदीप बने जीत के हीरो

India vs West Indies, 2nd Test Day 5 Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम को जीत के लिए 121 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने खेल के पांचवें दिन (14 अक्टूबर) के पहले सत्र में हासिल कर लिया. भारतीय टीम की जीत में कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल का अहम योगदान रहा. कुलदीप ने मैच में कुल 8 विकेट झटके, वहीं यशस्वी ने शतक (175 रन) जड़ा.

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी 390 रन बनाए. वहीं टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की थी. जबकि वेस्टइंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 248 रन बनाए. भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रनों की लीड मिली और उसने मेहमान टीम को फॉलोऑन दिया. बता दें कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद में हुए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रनों से शानदार जीत हासिल की थी.

देखा जाए तो भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ ये लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार साल 2002 में भारत को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया (2-1) था. उसके बाद से वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट मुकाबला जीत नहीं सकी है.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. ओपनर यशस्वी जायसवाल केवल 8 रन बनाकर जोमेल वॉरिकन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. हालांकि इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला और 79 रनों की साझेदारी की. सुदर्शन ने 39 रनों की पारी खेली और उनका विकेट रोस्टन चेज ने लिया. इसके बाद शुभमन भी आउट हो गए, लेकिन राहुल (नाबाद 58 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को जीत तक पहुंचाया.

भारत की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल कैच एंडरसन फिलिप, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 8 केएल राहुल नाबाद 58* साई सुदर्शन कैच शाई होप, बोल्ड रोस्टन चेज 39 शुभमन गिल कैच जस्टिन ग्रीव्स, बोल्ड रोस्टन चेज 13 ध्रुव जुरेल नाबाद 6*

विकेट पतन: 9-1 (यशस्वी जायसवाल, 1.3 ओवर), 88-2 (साई सुदर्शन, 28.3 ओवर)

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी: कैम्पबेल-होप ने जड़े शतक

फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग्स में इंटेंट दिखाया. सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने 199 गेंदों का सामना करते हुए 115 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. वहीं शाई होप ने 12 चौके और दो छक्के की मदद से 214 गेंदों पर 103 रनों का योगदान दिया. जस्टिन ग्रीव्स (नाबाद 50 रन), कप्तान रोस्टन चेज (40 रन) और जेडन सील्स (32 रन) ने भी उपयोगी इनिंग्स खेलीं. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाए, मोहम्मद सिराज को दो सफलताएं हासिल हुईं. जबकि रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिए.

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज का स्कोरकार्ड: (390/10, 118.5 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल LBW रवींद्र जडेजा 115 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच शुभमन गिल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 10 एलिक अथानाज बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 7 शाई होप बोल्ड मोहम्मद सिराज 103 रोस्टन चेज कैच देवदत्त पडिक्कल (सब), बोल्ड कुलदीप यादव 40 टेविन इमलाच LBW कुलदीप यादव 12 जस्टिन ग्रीव्स नाबाद 50* खैरी पियरे कैच नीतीश कुमार रेड्डी, बोल्ड कुलदीप यादव 00 जोमेल वॉरिकन बोल्ड जसप्रीत बुमराह 3 एंडरसन फिलिप कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड जसप्रीत बुमराह 2 जेडन सील्स कैच वॉशिंगटन सुंदर, बोल्ड जसप्रीत बुमराह 32

विकेट पतन: 17-1 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 8.3 ओवर), 35-2 (एलिक अथानाज, 14.3 ओवर), 212-3 (जॉन कैम्पबेल, 63.3 ओवर), 271-4 (शाई होप, 83.5 ओवर), 293-5 (टेविन इमलाच, 89.3 ओवर), 298-6 (रोस्टन चेज, 91.3 ओवर), 298-7 (खैरी पियरे, 91.5 ओवर), 307-8 (जोमेल वॉरिकन, 94.2 ओवर), 311-9 (एंडरसन फिलिप, 96.5 ओवर), 390-10 (जेडेन सील्स, 118.5 ओवर)

वेस्टइंडीज की पहली पारी: कुलदीप की घातक गेंदबाजी

वेस्टइंडीज के बैटर्स का प्रदर्शन पहली इनिंग्स में कुछ खास नहीं रहा था. मेहमान टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके. एलिक अथानाज (41), शाई होप (36) और ओपनर तेजनारायण चंद्रपॉल (34) ही कुछ देर तक संघर्ष कर पाए. बाकी बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे. भारत के लिए कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने पांच विकेट झटके. उनके अलावा रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट लिए. जबकि तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को एक-एक सफलता मिली.

वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (248/10, 81.5 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल कैच साई सुदर्शन, बोल्ड रवींद्र जडेजा 10 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच केएल राहुल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 34 एलिक अथानाज कैच रवींद्र जडेजा, बोल्ड कुलदीप यादव 41 शाई होप बोल्ड कुलदीप यादव 36 रोस्टन चेज कॉट एंड बोल्ड रवींद्र जडेजा 0 टेविन इमलाच LBW कुलदीप यादव 21 जस्टिन ग्रीव्स LBW कुलदीप यादव 18 खैरी पियरे बोल्ड जसप्रीत बुमराह 23 जोमेल वॉरिकन बोल्ड मोहम्मद सिराज 1 एंडरसन फिलिप नाबाद 24* जेडन सील्स LBW कुलदीप यादव 13

विकेट पतन: 21-1 (जॉन कैम्पबेल, 7.2 ओवर), 87-2 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 27.3 ओवर), 106-3 (एलिक अथानाज, 32.1 ओवर), 107-4 (रोस्टन चेज, 33.3 ओवर), 156-5 (शाई होप, 49.3 ओवर), 163-6 (टेविन इमलाच, 51.6 ओवर), 174-7 (जस्टिन ग्रीव्स, 55.2 ओवर), 175-8 (जोमेल वॉरिकन, 56.3 ओवर), 221-9 (खैरी पियरे, 72.5 ओवर), 248-10 (जेडन सील्स , 81.5 ओवर).

भारत की पहली पारी: यशस्वी और शुभमन ने जड़े शतक

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो एक बेहतरीन निर्णय था. मेजबान टीम के बल्लेबाजों इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पहली पारी में रनों का अंबार लगाया. बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों पर शानदार 175 रन बनाए, जिसमें 22 चौके शामिल रहे. शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 196 गेंदों पर नाबाद 129 रन ठोके, जिसमें 16 चौके के अलावा दो छक्के शामिल रहे. वेस्टइंडीज की ओर से स्पिनर जोमेल वॉरिकन सबसे कामयाब रहे, जिन्होंने तीन विकेट चटकाए

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (518/5 d, 134.2 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन केएल राहुल स्टम्प टेविन इमलाच, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 36 यशस्वी जायसवाल रन आउट (चंद्रपॉल/इमलाच) 175 साई सुदर्शन LBW जोमेल वॉरिकन 87 शुभमन गिल नाबाद 129* नीतीश कुमार रेड्डी कैच जेडन सील्स, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 43 ध्रुव जुरेल बोल्ड रोस्टन चेज 44

विकेट पतन: 58-1 (केएल राहुल, 17.3 ओवर), 251-2 (साई सुदर्शन, 68.3 ओवर), 325-3 (यशस्वी जायसवाल, 91.2 ओवर), 416-4 (नीतीश कुमार रेड्डी, 108.3 ओवर), 518-5 (ध्रुव जुरेल, 134.2 ओवर).

टीम इंडिया की दिल्ली टेस्ट में प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, टेविन इमलाच (विकेटकीपर), खैरी पियरे, जोमेल वॉरिकन, जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप.

---- समाप्त ----