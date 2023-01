India vs Sri lanka T20: नए साल पर टीम इंडिया का पहला मैच, जानिए कब-कहां देख सकेंगे मुकाबला

India vs Sri lanka T20: भारतीय टीम नए साल में आज (3 जनवरी, 2023) अपना पहला मैच खेलेगी. टीम इंडिया को अपने ही घर में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के पहले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार है. टीम इंडिया इस नए साल का आगाज जीत के साथ धमाकेदार अंदाज में करने के लिए मैदान पर उतरेगी.

बता दें कि इस टी20 सीरीज से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया है. ऐसे में रोहित की गैरमौजूदगी में इस सीरीज में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ही कमान संभालते नजर आएंगे. पंड्या के ऊपर कप्तानी का बड़ा दारोमदार रहने वाला है. आइए जानते हैं फैन्स इस सीरीज का मजा कब और कहां ले सकते हैं....

भारत बनाम श्रीलंका टी20 मैच कब खेला जाएगा?

भारतीय टीम नए साल पर अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को खेलेगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. जबकि टॉस 6.30 पर होगा.

सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

A new year 🗓️

A new start 👍🏻

A new Vice-captain - @surya_14kumar - for the Sri Lanka T20I series 😎#TeamIndia had their first practice session here at Wankhede Stadium ahead of the T20I series opener in Mumbai 🏟️#INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/qqUifdoDsp