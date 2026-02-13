Usman Tariq bowling action controversy: टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक‍िस्तान मुकाबले से पहले उस्मान तार‍िक को लेकर रणनीतिक बहस छिड़ गई है. रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने पाकिस्तान के म‍िस्ट्री स्पिनर उस्मान तार‍िक (Usman Tariq) के अनोखे बॉलिंग एक्शन को लेकर भारतीय बल्लेबाजों को खास सलाह दी है.

खास बात यह है कि अगर अश्व‍िन की यह सलाह क्रिकेट के न‍ियमों के अंतर्गत है, अगर भारतीय बल्लेबाज क्रिकेट की रूल बुक का पालन करते हैं तो तार‍िक भारत के ख‍िलाफ मुकाबले में गेंदबाजी ही नहीं कर पाएंगे.

कैसे तो वो समझ लीजिए...

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम इस बार स्पिन विकल्पों की भरमार के साथ उतरी है. मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सैम अयूब ओर उस्मान तार‍िक व‍िकल्प के तौर पर हैं. म‍िस्ट्री स्प‍िनर तार‍िक गेंद डालने से पहले लंबे पॉज के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. उनका यह ठहराव बल्लेबाजों की ‘ट्रिगर मूवमेंट’ को बिगाड़ देता है और उन्हें लाइन-लेंथ पढ़ने में मुश्किल होती है.

हालांकि, अश्विन यह कह चुके हैं कि तार‍िक का एक्शन नियमों के दायरे में है. उन्होंने कहा कि अगर कोई गेंदबाज सामान्य एक्शन बदलकर अचानक रुक जाए तो वह अवैध माना जा सकता है, लेकिन तार‍िक के मामले में यह पॉज उनके प्राकृतिक एक्शन का हिस्सा है, इसलिए इसे गलत नहीं कहा जा सकता.

पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर का मानना है कि बल्लेबाजों के पास इसका जवाब भी नियमों के भीतर ही मौजूद है. यदि गेंदबाज डिलीवरी से पहले रुकता है, तो बल्लेबाज क्रीज से हट सकता है और कह सकता है कि उसे गेंद आने का अंदाजा नहीं था. ऐसा होने पर अंपायर के सामने फैसला लेना चुनौती बन सकता है कि चेतावनी किसे दी जाए.

अश्विन के मुताबिक- अगर बल्लेबाज ऐसा करने लगें तो मैच के दौरान अंपायर पर अतिरिक्त दबाव बनेगा और गेंदबाज की लय टूट सकती है. उन्होंने कहा कि बड़े मैच में बार-बार ऐसा होने पर गेंदबाज को अपना एक्शन बदलने तक की नौबत आ सकती है.

हालांकि उन्होंने यह भी माना कि भारतीय बल्लेबाज़ शायद इस रणनीति का इस्तेमाल न करें. पर अगर ऐसा हुआ, तो यह क्रिकेट में एक गजब की स्थिति होगी. वैसे अश्व‍िन ने माना कि अगर वह मैच खेल रहे तो तार‍िक के ख‍िलाफ ये ट्र‍िक जरूर आजमाते.

वैसा देखा जाए तो जब बल्लेबाज कुछ अलग शॉट ट्राय करते हैं तो गेंदबाज के पास यह व‍िकल्प होता है कि वह रुक सकते हैं, ऐसे में उस्मान तार‍िक के ख‍िलाफ भारतीय टीम ने अगर अश्व‍िन की बताई ट्र‍िक अपनाई तो मैच में बवाल तय है.

तार‍िक ने टूर्नामेंट में अमेरिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट लिए थे. उनको कप्तान सलमान आगा ट्रम्प कार्ड कह चुके हैं, ऐसे में उनका भारत के ख‍िलाफ खेलना तय है. अब सबकी निगाहें 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेड‍ियम में होने वाले मैच पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस ‘मिस्ट्री पॉज’ का सामना तकनीक से करता है या मनोवैज्ञानिक खेल से.

कैसा है उस्मान तार‍िक का गेंदबाजी एक्शन?

उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलहदा है. उनका रन-अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद छोड़ने से पहले वह अचानक रुक जाते हैं, जैसे लगभग दो सेकंड तक ठहर गए हों. इसके बाद वह साइड-आर्म स्टाइल में स्लिंगिंग अंदाज से ऑफब्रेक गेंद डालते हैं. यह तरीका थोड़ा असामान्य है, बैटर को चकमा देने वाला है और उनकी ‘मिस्ट्री’ बॉल‍िंग की सबसे बड़ी खासियत भी यही है. उनका अब यही एक्शन चर्चा का व‍िषय है.





