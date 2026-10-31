scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस तेज गेंदबाज की हुई एंट्री

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम में बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहले तीन वनडे के लिए भी टीम में शामिल कर लिया गया है. इससे पहले वह सिर्फ चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुने गए थे.

Advertisement
X
आकिब नबी (Auqib Nabi) को बुलावा. (Photo:x@BCCI)
आकिब नबी (Auqib Nabi) को बुलावा. (Photo:x@BCCI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. चयन समिति ने तेज गेंदबाज आकिब नबी (Auqib Nabi) को शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम में शामिल कर लिया है. इससे पहले आकिब को सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली थी. अब वह सीरीज की शुरुआत से ही टीम इंडिया का हिस्सा होंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्क्वॉड अपडेट जारी कर इसकी जानकारी दी. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहले आखिरी दो वनडे के लिए चुना गया था, लेकिन अब उन्हें पहले तीन मैचों के लिए भी टीम में शामिल कर लिया गया है.

पहले तीन वनडे के लिए बदली टीम

सम्बंधित ख़बरें

Prasidh Krishna Ruled Out India vs New Zealand ODI Series
टीम इंड‍िया को झटका, प्रस‍िद्ध कृष्णा बाहर, कौन होगा र‍िप्लेसमेंट?
Devdutt Padikkal
जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर थी टीम इंडिया, 'बैड लाइट' ने बिगाड़ा खेल
India vs New Zealand series 2026
5 वनडे-2 कप्तान, बुमराह पर BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया में क्या बदला?
Team India
ODI डेब्यू पर नबी का शर्मनाक र‍िकॉर्ड, बरार भी शतक से चूके?
Aquib Nabi
आकिब नबी की पूरी हुई ख्वाहिश, WI के खिलाफ किया ODI डेब्यू

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती तीन वनडे खेलेगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल भी टीम का हिस्सा हैं. तेज गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार और अब आकिब नबी को जगह मिली है.

पहले वनडे के लिए नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम में रहेंगे. बीसीसीआई के अपडेट के मुताबिक, वह सिर्फ पहले मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे.

Advertisement

चौथे और पांचवें वनडे में भी रहेंगे आकिब

सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए घोषित टीम में भी आकिब नबी का नाम शामिल है. इन मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र को भी मौका दिया गया है. शुरुआती तीन वनडे में कप्तान शुभमन गिल होंगे, जबकि चौथे और पांचवें वनडे में कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर संभालेंगे.

पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ पहला वनडे), आकिब नबी.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी , गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026 का शेड्यूल

  • - पहला वनडे: 4 नवंबर, बुधवार - ईडन पार्क, ऑकलैंड.
  • - दूसरा वनडे: 7 नवंबर, शनिवार - Hnry स्टेडियम, वेलिंगटन.
  • - तीसरा वनडे: 10 नवंबर, मंगलवार - सेडन पार्क, हैमिल्टन.
  • - चौथा वनडे: 13 नवंबर, शुक्रवार - बे ओवल, माउंट माउंगानुई.
  • - पांचवां वनडे: 15 नवंबर, रविवार - बे ओवल, माउंट माउंगानुई.

मैच का समय: सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Italy में महंगाई और सैन्य खर्च के खिलाफ सड़कों पर उतरा जनसैलाब! |
    कभी आजादी की लड़ाई में दिखाया दम, अब सियासत में अहम देवरिया;जानिए जिले का इतिहास और चुनावी गणित |
    RIL Q2 Results: रिलायंस का मुनाफा 41% उछला... ₹25,548 करोड़ पर पहुंचा, Jio ने भी दिखाया दम |
    10 करोड़ का मानहानि केस खारिज, अब पलाश मुच्छल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे स्मृति मंदाना के दोस्त, दी धमकी! |
    Egg Ema Datshi Recipe: दीपिका पादुकोण की फेवरेट भूटानी डिश को दें नया ट्विस्ट, अंडे-मिर्च के साथ बनाएं ये लाजवाब रेसिपी |
    लंदन में MBA की पढ़ाई, पुणे के फ्लैट में लाश... मुग्धा की मौत बनी मिस्ट्री, माता-पिता से दो महीने तक छिपाया सच! |
    न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस तेज गेंदबाज की हुई एंट्री |
    Strait of Hormuz में तेल टैंकर पर हुआ भीषण हमला! बाल-बाल बचे भारतीय नाविक! |
    बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन में ED, 2.01 करोड़ की 5 संपत्तियां जब्त |
    लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक, अफगानिस्तान से पाक तक विरोध
    Advertisement