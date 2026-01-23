scorecardresearch
 
'इंजर्ड' अक्षर बाहर? टीम इंड‍िया में 1 जगह के 3 दावेदार... रायपुर T20 में न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज (23 जनवरी) शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. भारत सीरीज का पहला मैच नागपुर में 48 रनों से जीती थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हो सकता है. देखना होगा कि न्यूजीलैंड की टीम क्या कोई बदलाव करेगी या नहीं.

अक्षर पटेल नागपुर टी20 में इंजर्ड हो गए थे (Photo: PTI)
भारत ने न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ नागपुर टी20 को अभ‍िषेक शर्मा और रिंकू सिंह की व‍िध्वसंक बल्लेबाजी की बदौलत 48 रनों से जीता. वनडे सीरीज में हार के बाद T20 सीरीज की शुरुआत सूर्या एंड कंपनी ने धमाकेदार अंदाज में की.

इसके साथ ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट की दुनिया को साफ संदेश दे दिया. भारत ने 238 रन ठोक दिए और यह टीम हाल की घरेलू टेस्ट और वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से मिली हार वाली टीम जैसी बिल्कुल नहीं दिखी.

अभी मौजूदा टीम में चोटिल तिलक वर्मा को ईशान किशन को शामिल कर दें तो यह भारत की लगभग फुल-स्ट्रेंथ T20 टीम है. T20 वर्ल्ड कप से पहले यह आखिरी बाइलेट्रल सीरीज है और भारत किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है. कीव‍ियों के सामने चुनौती आसान नहीं है. भारत अब लगातार 10 T20I सीरीज या टूर्नामेंट जीत चुका है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप भी शामिल हैं. 

समय के साथ यह टीम और मजबूत ही हुई है. हालांकि जब न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में हराया था, तब भारत 12 साल से घर में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा था. वहीं, वनडे सीरीज में मिली जीत भी भारत में उनकी पहली थी.

शुक्रवार (23 जनवरी) को रायपुर के  शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल  क्रिकेट स्टेडियम में कीवी टीम किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि हार की स्थिति में उसके सामने लगातार तीन मैच जीतने की मजबूरी खड़ी हो जाएगी. 

कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की कप्तानी पर नागपुर मैच के बाद सवाल उठे. उन्होंने अपने कोटे के ओवर पूरे नहीं किए और आखिरी ओवर डेरिल मिचेल से डलवाया. हालांकि उन्होंने सूर्यकुमार यादव का विकेट लिया, लेकिन 3 ओवर में 37 रन उनके लिए चिंता का विषय रहे.

वहीं अभिषेक शर्मा कीव‍ियों  के लिए बड़ी समस्या बनते हुए द‍िख रहे हैं. उन्होंने सेंटनर के 5 गेंदों पर 15 और ईश सोढ़ी के 10 गेंदों पर 24 रन ठोके. अगर कीवी टीम उन्हें जल्दी आउट नहीं कर पाई, तो कहानी फिर वही दोहराई जा सकती है.

सवाल बड़ा..? क्या बदलेगी रायपुर में टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 

नागपुर में अक्षर पटेल को उंगली में कट लगा था और वह अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके खेलने की संभावना बनी हुई है. अगर वो बाहर होते हैं तो एहतियातन भारत हर्षित राणा को मौका दे सकता है. हालांकि, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई भी ऑप्शन हैं. कीवी टीम में माइकल ब्रेसवेल फिट होते हैं तो वह ईश सोढ़ी की जगह ले सकते हैं. वहीं मैट हेनरी की एंट्री से काइल जेमीसन को बाहर बैठना पड़ सकता है.

कैसे हैं रायपुर की पिच के हालात
रायपुर में अब तक खेले गए इकलौते T20I में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 174 रन डिफेंड किए थे. मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है. IPL के पुराने आंकड़े बताते हैं कि यहां चेज़ करना थोड़ा फायदेमंद रहा है.

न्यूजीलैंड की रायपुर टी20 के ल‍िए संभाव‍ित प्लेइंग 11: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेट कीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल म‍िचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल/ईश सोढ़ी, काइल जेमिसन/मैट हेनरी, जैकब डफी

भारत की रायपुर टी20 के ल‍िए संभाव‍ित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा/अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

 

