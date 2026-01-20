scorecardresearch
 
IND vs NZ 1st T20I: ईशान किशन या श्रेयस अय्यर? नंबर 4 की जंग में कौन जीतेगा, नागपुर टी20 में प्लेइंग 11 में क‍िसे म‍िलेगा मौका

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार (21 जनवरी) से हो रहा है. जहां भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसे होगी, इस पर सवाल हैं. सवाल यह है कि टीम इंड‍िया की इस प्लेइंग 11 में कौन से ख‍िलाड़ी होंगे

श्रेयस अय्यर और ईशान में से नागपुर वनडे में किसे मौका मिलेगा, इस पर कई सवाल हैं (Photo: ITG)
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20  सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (21 जनवरी 2026) को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

वनडे सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड टीम का हौसला बुलंद है.जो 37 साल के भारत में खेले गए वनडे सीरीज मे कीवी टीम की पहली जीत रही है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में जब इंड‍िया नागपुर में खेलने उतरेगी तो उनको ब‍िल्कुल भी कम आंकने की कोश‍िश नहीं करेगी. 

सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर रहेगा. तिलक वर्मा इस समय एब्डॉमिनल सर्जरी से उबर रहे हैं और उनका समय पर फिट होना मुश्किल है. ऐसे में श्रेयस अय्यर का नंबर-4 पर खेलना तय माना जा रहा है. इससे कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपने पसंदीदा नंबर-3 स्लॉट पर बल्लेबाज़ी करने का मौका मिलेगा.

श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को किसी भी देश की T20 टीम में सीधे जगह मिलती. उन्होंने तीन अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी को द‍िल्ली कैप‍िटल्स फाइनल (2020), कोलकाता नाइटराइडर्स (2024), पंजाब किंग्स (2025) तक पहुंचाया है और एक बार ट्रॉफी भी जीती है. स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ माने जाने वाले अय्यर को तिलक वर्मा की चोट के चलते मौका मिल सकता है.

वैसे तो श्रेयस का खेलना तय है, लेकिन उनको ईशान किशन से टक्कर मिल सकती है. अगर टीम मैनेजमेंट लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को अहम मानती है, तो ईशान किशन भी मजबूत दावेदार हैं. वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं. हालांकि ईशान पावरप्ले के बाहर उतने प्रभावी नहीं रहते, लेकिन उन्हें नंबर-3 पर खिलाया जा सकता है.

 हार्दिक, बुमराह और वरुण की वापसी

T20 सीरीज़ में हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है. हार्दिक टीम को संतुलन देते हैं, जबकि बुमराह डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियार हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा " एक्स फैक्टर" साबित हो सकते हैं.

भारत का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क

 

