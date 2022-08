Hardik Pandya Confidence reaction: 'तेरा भाई संभाल लेगा..', प्रेशर मोमेंट पर फुल कॉन्फिडेंस, वायरल हुआ हार्दिक पंड्या का रिएक्शन

कई बार आम बातचीत में जब चीज़ें फंसने लगती हैं तो हम यार-दोस्तों के बीच कह ही देते हैं कि कोई टेंशन नहीं, सब तेरा भाई संभाल लेगा. एशिया कप में रविवार को जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं और मैच अंत में जाकर फंस गया था, तब हार्दिक पंड्या का एक ऐसा रिएक्शन सामने आया जहां वो कुछ इसी अंदाज़ में दिखे हैं कि सब तेरा भाई संभाल लेगा.



दरसअल, रविवार को जब भारतीय टीम की बैटिंग चल रही थी उस वक्त अंत में जाकर मैच थोड़ा फंस गया था. भारत को आखिरी दो ओवर में 21 रन चाहिए थे, 19वें ओवर में तीन चौकों की बदौलत कुल 14 रन आए तो आखिरी ओवर में 7 रनों की ज़रूरत थी.

लेकिन आखिरी ओवर में मामला फिर दिलचस्प हुआ क्योंकि पहली बॉल पर ही रवींद्र जडेजा आउट हो गए. इसके बाद दिनेश कार्तिक क्रीज़ पर आए, उन्होंने सिंगल लिया और हार्दिक पंड्या के पास स्ट्राइक आई. लेकिन हार्दिक जैसे ही स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने एक डॉट बॉल खेली. इसी के बाद हार्दिक पंड्या का ये रिएक्शन सामने आया.

जहां वह अपनी गर्दन हिलाकर दिनेश कार्तिक की ओर इशारा कर रहे हैं और यही चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लोगों को काफी पसंद भी आई. सोशल मीडिया पर फैन्स ने जमकर हार्दिक पंड्या के कॉन्फिडेंस की तारीफ की और कहा कि इसे कहते हैं कट्टर कॉन्फिडेंस.

That nod by Hardik Pandya to Dinesh Karthik, when the ball went straight to the fielder, assuring him everything's all right. That confidence is what's required in life. — Sarang Sood (@SarangSood) August 28, 2022

आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए, जहां उन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए तीन विकेट लिए. अपने चार ओवर के कोटे में हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 25 रन दिए और तीन विकेट लिए.



His confidence when he had a dot ball and the next ball goes for a six. @hardikpandya7 🛐🛐🛐🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vivkPmfUTu — Jim Halpert (@jiimhalpert) August 28, 2022

This confidence of @hardikpandya7 despite playing dot in last over has so many remembrance of @msdhoni.



Sheer Class 🙌🇮🇳🥰 pic.twitter.com/5JVIwuBDTQ — Sameet Thakkar (@thakkar_sameet) August 28, 2022

इसके बाद हार्दिक पंड्या ने बल्लेबाजी करते हुए 17 बॉल में 33 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल रहे. और एक विनिंग सिक्स भी शामिल रहा. हार्दिक पंड्या पिछले कुछ वक्त में भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं, सिर्फ एक साल में ही उनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

अगर मैच की बात करें तो एशिया कप 2022 में दोनों टीमों का यह पहला ही मैच था. पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग की और 147 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 43 रनों की बड़ी पारी खेल पाए, टीम इंडिया की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट और हार्दिक पंड्या ने 3 विकेट लिए. भारत ने हार्दिक पंड्या के 33, विराट कोहली के 35 और रवींद्र जडेजा के 35 रनों के दमपर आखिरी ओवर में जाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.