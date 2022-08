Hardik Pandya IND vs PAK in Asia Cup: जिस मैदान पर हार्दिक पंड्या ने दिखाया दम, 4 साल पहले यहीं स्ट्रेचर से बाहर ले जाना पड़ा था

Hardik Panday, IND vs PAK in Asia Cup: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. पंडया के हरफनमौला प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत लिया.

यह मैच यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में हार्दिक पहले गेंदबाजी में 25 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके बाद बैटिंग में 17 बॉल पर नाबाद 33 रन बनाते हुए जीत दिलाई. पंड्या ने आखिर में छक्का मारकर मैच जिताया. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

4 साल पहले इसी मैदान पर उठ भी नहीं पा रहे थे पंड्या

मैच जिताकर पंड्या हीरो बन गए हैं, लेकिन आज से चार साल पहले एक समय था, जब इसी मैदान पर पंड्या को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था. यह मैच भी एशिया कप के तहत ही 19 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था. तब एशिया कप वनडे फॉर्मेट में हुआ था. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी. तब पारी का 18वां और अपना 5वां ओवर लेकर आए हार्दिक बुरी तरह चोटिल हो गए थे.

