scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिन्नास्वामी में विजय हजारे ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे कोहली, एक दिन पहले बदल गया वेन्यू

सुरक्षा चिंताओं के चलते एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को एक बार फिर क्रिकेट मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी बेंगलुरु में नहीं हो पाएगी. 4 जून की भगदड़ के बाद स्टेडियम को असुरक्षित घोषित किया गया था और सरकार की उच्चस्तरीय समिति ने अब भी मंजूरी देने से इनकार किया है.

Advertisement
X
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होगा विजय हजारे का मैच (Photo: Getty Images)
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होगा विजय हजारे का मैच (Photo: Getty Images)

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर विराट कोहली की वापसी का गवाह नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस वेन्यू को दोबारा मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है. यह फैसला स्टेडियम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब इसे अगले सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों की मेजबानी के लिए सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी मिल चुकी थी.

4 जून को आईपीएल जीत के बाद आरसीबी के विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ की घटना के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हटा दिए गए थे. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने स्टेडियम की संरचनात्मक और सुरक्षा से जुड़ी खामियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों को उजागर किया गया और दर्शकों व खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलावों की सिफारिश की गई.

यह भी पढ़ें: 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली, एक रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई के शख्स को बेच दिए नकली जेवरात. (Photo: Representational)
शादी में रिश्तेदार बनकर आई, लाखों के गहने उड़ाई... बेंगलुरु में ऐसे गिरफ्तार हुई शातिर चोर
IAF Test Pilots Graduation
वायुसेना को मिले नए टेस्ट पायलट... पहला UAS टेस्ट कोर्स और प्रोडक्शन टेस्ट पायलट कोर्स पूरा
मासूम को शख्स ने मारी लात, Video
Police action in Magadi gang rape case
शादी का झांसा, ब्लैकमेलिंग और वायरल वीडियो... मगदी गैंगरेप के खुलासे की पूरी कहानी
Mangaluru District Sessions Court grants bail to Mask Man Chinnayya after interim charge sheet filing.
धर्मस्थल केस: जेल से बाहर आया 'मास्क मैन' चिन्नय्या, 23 दिन पहले मिली थी जमानत

देशभर में 50 ओवर के घरेलू सीजन के दोबारा शुरू होने के साथ ही कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के कमिश्नर की अगुआई में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की, ताकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराए जाने की संभावनाओं का आकलन किया जा सके. यह कदम तब उठाया गया, जब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने 24 दिसंबर को विजय हज़ारे ट्रॉफी का मुकाबला आयोजित करने की अनुमति मांगी थी और प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि मैच दर्शकों के बिना कराया जाएगा.

Advertisement

अब यहां खेला जाएगा मैच

चिन्नास्वामी स्टेडियम को दिल्ली बनाम गुजरात मुकाबले के लिए निर्धारित किया गया था, जहां विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी होने की उम्मीद थी. हालांकि, ऐन वक्त पर सरकारी अधिकारियों ने मंजूरी रोक दी, जिसके चलते आयोजकों को मुकाबला बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: आईफोन पर ऑटोग्राफ, नेट बॉलर्स के साथ सेल्फी... विराट कोहली का अलीबाग में दिखा खास अंदाज

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने क्या कहा

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने मंगलवार को मैच से ठीक एक दिन पहले इस घटनाक्रम की पुष्टि की.
मीडिया से बातचीत में सीमंथ कुमार सिंह ने कहा, 'आप लोगों (मीडिया) के बीच यह भ्रम हो सकता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच की अनुमति है या नहीं. इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी समिति वहां गई थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमति को खारिज कर दिया गया है. इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा.'

मैचों के लिए असुरक्षित है चिन्नास्वामी

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को 4 जून की भगदड़ की जांच के लिए गठित जस्टिस कुन्हा आयोग ने मैचों के लिए असुरक्षित घोषित किया था. आयोग ने सामूहिक प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त गेट, सार्वजनिक सड़कों से अलग बनाए गए कतार और आवागमन क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप आपातकालीन निकासी योजनाएं, पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं समेत कई अहम सिफारिशें की थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement