चिन्नास्वामी में विजय हजारे ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे कोहली, एक दिन पहले बदल गया वेन्यू

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर विराट कोहली की वापसी का गवाह नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस वेन्यू को दोबारा मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है. यह फैसला स्टेडियम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब इसे अगले सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों की मेजबानी के लिए सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी मिल चुकी थी.

4 जून को आईपीएल जीत के बाद आरसीबी के विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ की घटना के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हटा दिए गए थे. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने स्टेडियम की संरचनात्मक और सुरक्षा से जुड़ी खामियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों को उजागर किया गया और दर्शकों व खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलावों की सिफारिश की गई.

देशभर में 50 ओवर के घरेलू सीजन के दोबारा शुरू होने के साथ ही कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के कमिश्नर की अगुआई में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की, ताकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराए जाने की संभावनाओं का आकलन किया जा सके. यह कदम तब उठाया गया, जब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने 24 दिसंबर को विजय हज़ारे ट्रॉफी का मुकाबला आयोजित करने की अनुमति मांगी थी और प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि मैच दर्शकों के बिना कराया जाएगा.

अब यहां खेला जाएगा मैच

चिन्नास्वामी स्टेडियम को दिल्ली बनाम गुजरात मुकाबले के लिए निर्धारित किया गया था, जहां विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी होने की उम्मीद थी. हालांकि, ऐन वक्त पर सरकारी अधिकारियों ने मंजूरी रोक दी, जिसके चलते आयोजकों को मुकाबला बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट करना पड़ा.

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने क्या कहा

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने मंगलवार को मैच से ठीक एक दिन पहले इस घटनाक्रम की पुष्टि की.

मीडिया से बातचीत में सीमंथ कुमार सिंह ने कहा, 'आप लोगों (मीडिया) के बीच यह भ्रम हो सकता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच की अनुमति है या नहीं. इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी समिति वहां गई थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमति को खारिज कर दिया गया है. इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा.'

मैचों के लिए असुरक्षित है चिन्नास्वामी

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को 4 जून की भगदड़ की जांच के लिए गठित जस्टिस कुन्हा आयोग ने मैचों के लिए असुरक्षित घोषित किया था. आयोग ने सामूहिक प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त गेट, सार्वजनिक सड़कों से अलग बनाए गए कतार और आवागमन क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप आपातकालीन निकासी योजनाएं, पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं समेत कई अहम सिफारिशें की थीं.

