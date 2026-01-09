पिछले 10 मैच में केवल एक फिफ्टी... टी20 वर्ल्ड कप से पहले दुनिया के नंबर-1 बैटर ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है. 7 फरवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है. भारतीय टीम ने इस महामुकाबले के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था. वर्ल्ड कप से पहले भारत को न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की सीरीज खेलनी है, जो वार्म अपन की तरह होगी.

वर्ल्ड कप के लिए घोषित की गई भारतीय टीम पर अगर नजर डालें तो टीम बहुत संतुलित दिख रही है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई देखने को मिल रही है. लेकिन इस मुकाबले से पहले भारत की चिंता बढ़ा दी है दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने. अभिषेक शर्मा इस दौरान बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

खराब दौर से गुजर रहे अभिषेक

अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा का बल्ला पिछले करीब एक महीने से खामोश है. उन्हें स्टार्ट अच्छा मिला है लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. उनके खराब फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभिषेक ने पिछली 10 पारियों में (घरेलू और इंटरनेशनल) केवल एक फिफ्टी लगाई है. उनके बल्ले से पिछली फिफ्टी 2 दिसंबर को आई थी. वो भी घरेलू मैच में जब उन्होंने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फिफ्टी लगाई थी.

आंकड़े दे रहे गवाही

इसके बाद अभिषेक ने साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली. लेकिन पूरी सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा. इस सीरीज में उनका हाईएस्ट स्कोर 35 रन रहा. विजय हजारे के पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ अभिषेक केवल 8 रन बना सके. वहीं गेंदबाजी में उनकी सरफराज ने जमकर कुटाई भी की.

वर्ल्ड कप मिशन के लिए चिंता का सबब

अभिषेक का ये फॉर्म इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि गिल की गैरमौजूदगी में अभिषेक के ऊपर ठोस शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है. एशिया कप में उनके अंदाज को सभी ने देखा था. उनके नाम का एक खौफ है. लेकिन अगर उनका बल्ला खामोश रहा तो फिर ये चिंता की बात होगी. क्योंकि कप्तान सूर्या भी फॉर्म में नहीं हैं. तिलक वर्मा की फिटनेस पर भी संदेह है. वहीं, ईशान किशन का रोल अभी तय नहीं है, जबकि संजू की पोजिशन भी बदली जाती रही है. ऐसे में अभिषेक का फॉर्म में होना जरूरी है.

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर).

नोटः टी20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम ही भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में भी खेलती नजर आएगी.

