T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को झटका, तिलक वर्मा घायल... न्यूजीलैंड सीरीज से भी होंगे बाहर?

तिलक वर्मा टेस्टिकुलर टॉर्शन के कारण सर्जरी के बाद 3–4 हफ्ते बाहर रह सकते हैं. इससे न्यूजीलैंड टी20 सीरीज और 2026 टी20 वर्ल्ड कप पर खतरा है. उनकी जगह श्रेसय अय्यर की वापसी संभव है. तिलक हाल के समय में भारतीय टीम के अहम बल्लेबाज रहे हैं.

तिलक वर्मा चोटिल कुछ दिनों तक क्रिकेट मैदान से दूर रह सकते हैं (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक एक महीने पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. एशिया कप 2025 फाइनल के हीरो और मिडिल ऑर्डर के तेज तर्रार तिलक वर्मा पेट से जुड़ी गंभीर चोट के कारण 3-4 हफ्तों के लिए बाहर हो सकते हैं.

23 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद की ओर से राजकोट में खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक तेज दर्द हुआ. उन्हें तुरंत गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में टेस्टिकुलर टॉर्शन पाया गया. डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी.

सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जयदेव शाह ने TOI को बताया कि तिलक की सर्जरी सफल रही है और वह अब ठीक हैं. इस चोट के कारण तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं और वर्ल्ड कप पर भी खतरा है. उनकी जगह श्रेसय अय्यर की टी20 टीम में वापसी संभव है, लेकिन शुभमन गिल को मौका मिलने की संभावना कम है. 

तिलक पिछले एक साल से भारत के टी20 सेटअप का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाकर टीम को खिताब दिलाया था.

श्रेयस अय्यर पूरी तरह फ‍िट 
भारत के वनडे उपकप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेसय अय्यर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की मेडिकल टीम ने मैच फिट घोषित कर दिया है.  श्रेसय ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक लीग मैच में मुंबई की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जयपुर में खेलते हुए 53 गेंदों पर 82 रन बनाए.  ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें कैच लेने के दौरान प्लीहा (spleen) में चोट लगी थी. 
 

---- समाप्त ----
