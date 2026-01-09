IND vs NZ: 7 सीरीज, 37 साल की अदावत.... भारत का अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में कायम है गजब का 'महारिकॉर्ड'

साल 2026 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है, जिसकी पहली सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी से वडोदरा में है. खास बात यह है कि मुकाबले के लिए जिस कोटाम्बी स्टेडियम को चुना गया है, वहां पहली बार कोई पुरुष इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. इससे पहले वडोदरा में मेजबानी रिलायंस स्टेडियम करता रहा है, लेकिन अब शहर को नई इंटरनेशनल क्रिकेटिंग पहचान मिलने वाली है.
दोनों देशों के बीच 50 ओवरों की द्विपक्षीय भिड़ंत का इतिहास दिसंबर 1988 से शुरू होता है. तब से लेकर अब तक कुल 7 बाइलेटरल ODI सीरीज खेली जा चुकी हैं और मजे की बात यह कि हर बार नतीजा एक ही रहा: भारत विजेता, न्यूजीलैंड पराजित. यानी 37 साल में कीवी टीम भारत के खिलाफ एक भी बाइलेटरल ODI सीरीज नहीं जीत पाई.
न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत की सरजमीं पर वनडे खेलने 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान आई थी, लेकिन वह एक मल्टी-नेशन टूर्नामेंट था. असली द्विपक्षीय मुकाबला तो दिसंबर 1988 में शुरू हुआ, जब कीवी टीम पहली बार बाइलेटरल ODI सीरीज के लिए भारत पहुंची. भारत ने 4 मैचों की उस सीरीज में न्यूजीलैंड को 4-0 से साफ बहा दिया और घरेलू दबदबे की शुरुआत वहीं से हुई.
जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड आखिरी बार वनडे सीरीज खेलने भारत आया था, जहां टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया. दिलचस्प यह है कि कहानी की शुरुआत और अंत दोनों एक जैसे हैं. भारत ने 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बाइलेटरल ODI सीरीज खेली तो 4-0 से क्लीन स्वीप किया था, और 2023 में खेली गई आखिरी सीरीज में भी उसी अंदाज में क्लीन स्वीप (3-0), यानी शुरुआत भी सफाया… और अंत भी सफाया.
हालाकि इतिहास का यह पक्ष भी याद रखना जरूरी है कि 2024 में टेस्ट फॉर्मेट में समीकरण बिल्कुल उलट थे. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को कीवी टीम के हाथों 0-3 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत को अपने घर में तीन या उससे अधिक मैचों की किसी टेस्ट सीरीज में सफाया झेलना पड़ा. ऐसे में भले ही मौजूदा मुकाबला वनडे फॉर्मेट का है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज हार की चुभन टीम इंडिया को जरूर याद होगी.
यानी वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का घरेलू रिकॉर्ड बेहद एकतरफा रहा है. अपनी सरजमीं पर टीम इंडिया ने कीवी टीम के खिलाफ अब तक 40 वनडे खेले हैं, जिनमें से 31 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा. न्यूजीलैंड सिर्फ 8 मैच जीत पाया है. यानी होम कंडीशंस में भी भारत का दबदबा लगभग चार दशकों से जस का तस बना हुआ है.
ओवरऑल रिकॉर्ड में भी भारत आगे है. दोनों टीमों के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 62 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा और 7 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए. यानी कुल तस्वीर यह बताती है कि खासकर भारतीय सरजमीं पर ज्यादातर वनडे मुकाबलों में भारत का दबदबा रहा है और न्यूजीलैंड को कई बार सीरीज हार का सामना करना पड़ा है.
भारत vs न्यूजीलैंड हेड टू हेड ODI (भारत में)
कुल मैच 40
भारत जीता 31
भारत हारा 8
बेनतीजा 1
भारत vs न्यूजीलैंड ओवरऑल हेड टू हेड ODI
कुल मैच 120
भारत जीता 62
न्यूजीलैंड जीता 50
टाई 1
बेनतीजा 7
भारत vs न्यूजीलैंड ODI सीरीज के नतीजे (जब बाइलेटरल वनडे सीरीज भारत में हुई)
1988/89: भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया
1995/96: भारत ने सीरीज 3-2 से जीती
1999/00: भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की
2010/11: भारत ने न्यूजीलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप किया
2016/17: भारत ने सीरीज 3-2 से जीती
2017/18: भारत ने 2-1 से जीत हासिल की
2023: भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.
भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल
11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा
14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट
18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर
भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल
21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर
23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर
25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी
28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम
31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम