18 महीने से सूर्यकुमार यादव का बल्ला खामोश, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पोंटिंग ने दी वापसी की टिप्स

रिकी पोंटिंग ने सूर्यकुमार यादव की पिछले 18 महीनों की खराब टी20 फॉर्म पर हैरानी जताते हुए उन्हें सलाह दी है कि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले आउट होने की चिंता छोड़कर रन बनाने पर ध्यान दें. पोंटिंग ने शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर भी आश्चर्य जताया और कहा कि यह भारतीय क्रिकेट की गहराई को दर्शाता है.

सूर्यकुमार यादव को रिकी पोंटिंग से मिली खास सलाह (Photo: ITG)
पिछले 18 महीनों में सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म ने ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पोंटिंग को हैरान कर दिया है. पोंटिंग का मानना है कि भारतीय कप्तान को टी20 वर्ल्ड कप से पहले आउट होने के बारे में सोचने के बजाय रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

कुछ समय पहले तक दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज़ रहे सूर्यकुमार यादव का 2025 में सबसे छोटे फॉर्मेट में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने 21 मैचों (19 पारियों) में सिर्फ 218 रन बनाए, उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा. यह आंकड़े अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले डिफेंडिंग चैंपियन भारत के लिए चिंता का विषय हैं.

रिकी पोंटिंग ने दी ये सलाह

सूर्यकुमार की फॉर्म पर बात करते हुए पोंटिंग ने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, खासकर उनकी हालिया फॉर्म को देखकर. वह लंबे समय तक भारत के लिए टी20 क्रिकेट में बेहद मजबूत और लगातार योगदान देने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हाल के समय में वह अपनी लय नहीं पकड़ पाए हैं.'

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिरुपति पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन, VIDEO

उन्होंने आगे कहा, 'वह एक दिलचस्प खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब मैंने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ खेलते देखा है, तो वह छह, आठ या दस गेंदें लेकर खुद को सेट करते हैं और फिर पूरी तरह खुलकर खेलते हैं. वह अपने सभी शॉट्स खेलते हैं और खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं. कुछ हद तक ट्रैविस हेड जैसे, जहां ऐसा लगता है कि उन्हें कभी आउट होने का डर ही नहीं रहता.'

गिल के बाहर होने पर जताई हैरानी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने पर भी हैरानी जताई. शुभमन गिल वर्ल्ड कप से पहले की पिछली सीरीज़ तक भारत के उपकप्तान थे.

यह भी पढ़ें: 'जिस दिन मैं फटूंगा...', सूर्यकुमार यादव की अहमदाबाद में दी गई स्पीच VIRAL

पोंटिंग ने कहा, 'हां, मैं यह देखकर हैरान रह गया. मुझे पता है कि हाल के समय में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनकी फॉर्म खास नहीं रही है. लेकिन आखिरी बार मैंने उन्हें इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ के दौरान खेलते देखा था, जहां उन्होंने उतनी शानदार बल्लेबाज़ी की, जितनी मैंने शायद ही किसी को करते देखा हो.'

उन्होंने आगे कहा, एक तरफ मैं हैरान हूं, लेकिन दूसरी तरफ यह भारतीय क्रिकेट की गहराई को भी दिखाता है. अगर शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं मिलती, तो इससे साफ पता चलता है कि भारत के पास कितने बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं. पोंटिंग ने यह भी कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के उपकप्तान अक्षर पटेल टूर्नामेंट में टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

