7 दिन में 4 खिलाड़ी चोट से OUT... 2 टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंजरी ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है. 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में विश्वकप का आगाज होने जा रहा है. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया पर इंजरी बम फूट पड़ा है. पिछले एक हफ्ते में भारतीय टीम के चार अहम खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिससे न सिर्फ मौजूदा भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

इन चार खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा हैं, जबकि एक खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान चोटिल हुआ. खास बात यह है कि इनमें वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से हुए बाहर

टीम इंडिया के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए. चोट इतनी गंभीर थी कि वह बीच मैच मैदान छोड़ने को मजबूर हो गए. इसके बाद यह साफ हो गया कि सुंदर अब सीरीज के बचे हुए दोनों वनडे मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह अब आयुष बदोनी को मौका दिया गया है. सुंदर का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी एक अहम ऑलराउंडर माने जाते हैं.

ऋषभ पंत भी सीरीज से बाहर

विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी कमर के ऊपर गेंद लग गई थी, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर करना पड़ा. पंत की जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. पंत की गैरमौजूदगी से भारत की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग कॉम्बिनेशन पर असर पड़ सकता है.

तिलक वर्मा की सर्जरी, टी20 वर्ल्ड कप की चिंता

बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके लोअर एब्डॉमिनल हिस्से में खिंचाव आया, जिसके बाद उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा. इस चोट के कारण तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. तिलक वर्मा को टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज़ से भविष्य का मजबूत बल्लेबाज़ माना जा रहा है और उनकी फिटनेस टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बन गई है.

सरफराज खान की उंगली टूटी

विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान सरफराज खान भी चोटिल हो गए. उनकी उंगली टूट गई है और उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजा गया है. इस चोट के कारण वह विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल से भी बाहर हो गए हैं.

टीम इंडिया के लिए बढ़ी मुश्किलें

लगातार चोटों ने टीम इंडिया की तैयारियों पर बड़ा असर डाला है. खासतौर पर वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा का चोटिल होना टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम मैनेजमेंट के लिए गंभीर चिंता का कारण है. आने वाले दिनों में इन खिलाड़ियों की रिकवरी और फिटनेस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.



