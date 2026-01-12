टीम इंडिया में पहली बार इस क्रिकेटर की एंट्री... बाकी दो ODI मैचों के लिए स्क्वॉड में शामिल, वॉशिंगटन सुंदर बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के बीच ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर 11 जनवरी (रविवार) को वडोदरा वनडे के दौरान चोटिल हो गए. सुंदर अब पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

और पढ़ें

वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में गेंदबाजी करते समय वॉशिंगटन सुंदर को अचानक बाईं तरफ की निचली पसलियों (left lower rib area) में तेज दर्द महसूस हुआ. दर्द बढ़ने पर उन्हें ओवर के बीच में ही रुकना पड़ा. फिर ओवर पूरा करने के बाद वो मैदान से बाहर चले गए. सुंदर बैटिंग करने भी निचले क्रम पर उतरे.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने वॉशिंगटन सुंदर का प्राथमिक इलाज किया. अब सुंदर की हालत समझने के लिए और स्कैन होंगे और बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राय लेगी. बीसीसीआई ने पुष्टि की कि सुंदर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी के 2 वनड मैचों में नहीं खेल पाएंगे. यह टीम के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर हैं और बैटिंग में भी उपयोगी योगदान देते हैं.

बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन करने वाले आयुष बदोनी को पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति) ने सुंदर की जगह उन्हें चुना है. बदोनी अब राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जहां वनडे खेला जाएगा. यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका माना जा रहा है.

Advertisement

भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आयुष बदोनी.

---- समाप्त ----