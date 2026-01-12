IND vs NZ: 'हम उन्हें रोक नहीं सकते', विराट कोहली की बैटिंग देख दंग रह गया कीवी गेंदबाज

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन ने स्वीकार किया कि वह विराट कोहली की बल्लेबाज़ी को देखकर सिर्फ़ खड़े होकर तारीफ ही कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय सुपरस्टार एक अलग ही स्तर पर खेलते हैं, जहां बेहतरीन गेंदबाज़ी योजनाएं भी अक्सर बेअसर साबित होती हैं.

कोहली रविवार को खेले गए सीरीज के पहले मैच में अपने 54वें वनडे शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे. लेकिन जब वो 93 रन पर पहुंचे तभी जेमिसन ने उन्हें आउट किया. कोहली ने एक गलत शॉट खेला और मिड-ऑफ पर कैच थमा बैठे, जिससे वह इस ऐतिहासिक उपलब्धि से सात रन दूर रह गए.

क्या बोले काइल जेमिसन

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके जेमिसन ने कहा कि यह तय करना मुश्किल है कि क्या यह कोहली का सर्वश्रेष्ठ संस्करण है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए जेमिसन ने कहा, 'एक विपक्षी खिलाड़ी के तौर पर यह कहना मुश्किल है कि यह उनका सबसे बेहतरीन रूप है या नहीं. वह तो काफी लंबे समय से बेहद अच्छे रहे हैं, है ना? हर बार जब आप उनके खिलाफ खेलते हैं, तो मुकाबला करने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है. वह एक अलग स्तर पर हैं, ज़्यादातर क्रिकेटरों से अलग स्तर पर खेलते हैं, और ज्यादातर समय वह काफी अच्छे दिखे.'

उन्होंने कहा कि हमें उन्हें काबू में रखने के लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी, लेकिन महान खिलाड़ियों को आप पूरी तरह रोक नहीं सकते. वे किसी न किसी तरह अपना खेल दिखा ही देते हैं. उन्हें खेलते हुए देखना वाकई अच्छा लगा.

बता दें कि वडोदरा में खेले गए भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे भारत ने 49 ओवर में चेज कर लिया. कोहली ने 93 रन बनाए जबकि गिल ने भी फिफ्टी लगाई.

