'प्रलय की घड़ी' का टाइम बदला गया... क्या होने वाला है विनाश?

एटॉमिक साइंटिस्ट्स की टीम ने अपनी प्रसिद्ध डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट (आधी रात) के 85 सेकंड पहले सेट कर दिया है. यह अब तक का सबसे करीबी समय है, जो बताता है कि दुनिया विनाश के कितने करीब पहुंच गई है. पिछले साल यह 89 सेकंड पहले था यानी अब 4 सेकंड और करीब आ गया.

शिकागो की नॉन-प्रॉफिट संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने 1947 में कोल्ड वॉर के दौरान यह क्लॉक बनाई थी, ताकि लोगों को दुनिया के खतरे के बारे में जागरूक किया जा सके.

यह क्लॉक एक सिम्बलहै, जो न्यूक्लियर वॉर, जलवायु परिवर्तन, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अन्य वैश्विक खतरों को मापता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि रूस, चीन और अमेरिका की आक्रामक नीतियां, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध, न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल की कमजोरी और AI के गलत इस्तेमाल से खतरा बढ़ गया है. आइए समझते हैं कि क्या है यह क्लॉक, क्यों बदला गया और इसके पीछे की वजहें.

डूम्सडे क्लॉक क्या है?

डूम्सडे क्लॉक एक घड़ी नहीं, बल्कि एक मेटाफर है जो बताती है कि मानवता कितनी करीब है विनाश (डूम्सडे) के. 1947 में बनाई गई, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ. संस्था के संस्थापकों में अल्बर्ट आइंस्टीन और जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिक शामिल थे, जो न्यूक्लियर बम बनाने में लगे थे.

क्लॉक को हर साल अपडेट किया जाता है. मिडनाइट का मतलब है पूरी तबाही. जितना करीब, उतना ज्यादा खतरा. पहले यह 7 मिनट पहले था (1947), सबसे दूर 17 मिनट (1991, कोल्ड वॉर खत्म होने पर). अब 85 सेकंड – सबसे करीब.

2026 में क्लॉक क्यों और करीब आया?

वैज्ञानिकों ने कहा कि 2025 में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ. मुख्य वजहें...

न्यूक्लियर खतरा बढ़ना

रूस, चीन और अमेरिका की आक्रामकता. रूस ने यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक का इस्तेमाल किया. बेलारूस में तैनात किया.

अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की. भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पें हुईं. कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान पर चीन की धमकियां.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 साल बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया. उत्तर कोरिया के अलावा कोई देश 25 साल से टेस्ट नहीं कर रहा था.

न्यू स्टार्ट संधि (अमेरिका-रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों की सीमा) 5 फरवरी को खत्म हो रही है. पुतिन ने एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ट्रंप ने जवाब नहीं दिया.

AI और टेक्नोलॉजी के खतरे

AI को मिलिट्री सिस्टम में बिना रेगुलेशन जोड़ना. इससे बायोलॉजिकल हथियार बनाना आसान हो सकता है. AI से दुनिया में गलत जानकारी (डिसइंफॉर्मेशन) फैलना, जो युद्ध को भड़का सकती है. नोबेल विजेता मारिया रेसा ने कहा कि सोशल मीडिया और AI से झूठ सच से तेज फैलता है. आपका चैटबॉट सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं.

जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरे

क्लाइमेट चेंज अभी भी बड़ा मुद्दा है, जो संसाधनों पर झगड़े बढ़ा सकता है.

ट्रंप की नीतियां: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना भेजी. ग्रीनलैंड को जोड़ने की बात, लैटिन अमेरिका को धमकी. इससे ट्रांसअटलांटिक सहयोग कमजोर हुआ है.

बुलेटिन की प्रेसिडेंट एलेक्जेंड्रा बेल ने कहा कि दुनिया में लीडरशिप की कमी है.न्यू-इंपीरियलिज्म (नया साम्राज्यवाद) और ऑरवेलियन (दमनकारी) शासन क्लॉक को मिडनाइट की ओर धकेल रहा है. न्यूक्लियर जोखिम असहनीय रूप से ऊंचा है.

पिछले सालों में क्लॉक का बदलाव

पिछले 4 सालों में तीसरी बार क्लॉक करीब आया. 2025 में न्यूक्लियर टेस्टिंग का खतरा लौटा, प्रोलिफरेशन बढ़ा और तीन युद्ध न्यूक्लियर छाया में हो रहे हैं.

विनर-टेक्स-ऑल वाली बड़ी शक्तियों के कॉम्पीटिशन से न्यूक्लियर युद्ध, क्लाइमेट चेंज और AI खतरे कम करने में मुश्किल हो रही है. ट्रंप के घरेलू कदम: विज्ञान, शिक्षा, सिविल सर्विस और मीडिया पर हमले.

दुनिया पर क्या असर?

यह क्लॉक सिर्फ चेतावनी है, लेकिन बताती है कि अगर सहयोग नहीं बढ़ा तो विनाश हो सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश ज्यादा राष्ट्रवादी हो रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय एकता को तोड़ रहा है. AI और न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल जरूरी है.

बेल ने कहा कि चीन को न्यूक्लियर टेस्टिंग से सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वह अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है. यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वैश्विक नेता क्या कर रहे हैं. अगर ट्रेंड नहीं बदला, तो क्लॉक और करीब आएगा.

