सिसिली में भयानक लैंडस्लाइड... 4 km लंबी पहाड़ी खिसकी, 1500 लोगों को निकाला गया, घर किनारे लटके

इटली के सिसिली द्वीप पर निस्केमी शहर में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. तूफान हैरी (Cyclone Harry) की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे 4 किलोमीटर लंबी चट्टान ढह गई. इससे शहर के कई घर और कारें चट्टान के किनारे पर लटक गए हैं. अब तक करीब 1500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है. किसी के मौत या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है.
क्या हुआ था?
निकासी और राहत
नुकसान और सरकार की कार्रवाई
कुल नुकसान: सिसिली में तूफान हैरी से 740 मिलियन यूरो (करीब 6500 करोड़ रुपये) का नुकसान. पूरे इलाके में 1.5 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है. इटली सरकार ने सिसिली, सार्डिनिया और कैलाब्रिया के लिए इमरजेंसी घोषित की। 100 मिलियन यूरो की शुरुआती मदद दी.
अनुमान: रेनाटो शिफानी ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है. कई घर स्थायी रूप से नहीं बच सकते, लोगों को कहीं और बसाना पड़ेगा.
पुरानी घटना: 29 साल पहले भी इसी इलाके में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए और 117 परिवार बेघर हुए थे.
क्यों बढ़ रहे ऐसे हादसे?
इटली में हाल के सालों में एक्सट्रीम वेदर बढ़ गया है. बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान आम हो गए. जलवायु परिवर्तन से बारिश ज्यादा तेज और अनियमित हो रही है. विशेषज्ञ कहते हैं कि पुराने इलाकों में पहले से चेतावनी थी, लेकिन कार्रवाई कम हुई.
यह घटना सिसिली के लोगों के लिए बड़ा झटका है. सरकार और स्थानीय अधिकारी अब स्थायी राहत और पुनर्वास की योजना बना रहे हैं. ड्रोन और वीडियो फुटेज से पूरी तबाही साफ दिख रही है – घर सचमुच खाई में गिरने के कगार पर हैं.