सिसिली में भयानक लैंडस्लाइड... 4 km लंबी पहाड़ी खिसकी, 1500 लोगों को निकाला गया, घर किनारे लटके

सिसिली के निस्केमी शहर में तूफान 'हैरी' की भारी बारिश से 4 km लंबी चट्टान ढह गई. इससे सैकड़ों घर पहाड़ी के किनारे लटक गए. 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. कोई मौत नहीं हुई, लेकिन स्थिति गंभीर है. स्कूल बंद हैं. इटली सरकार ने इमरजेंसी घोषित की है और राहत कार्य शुरू किए हैं.

सिसिली के निस्केमी शहर में बड़ा भूस्खलन हुआ है. जिससे कई घरों, गाड़ियों और सड़क को नुकसान हुआ है. (Photo: Reuters)
सिसिली के निस्केमी शहर में बड़ा भूस्खलन हुआ है. जिससे कई घरों, गाड़ियों और सड़क को नुकसान हुआ है. (Photo: Reuters)

इटली के सिसिली द्वीप पर निस्केमी शहर में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. तूफान हैरी (Cyclone Harry) की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे 4 किलोमीटर लंबी चट्टान ढह गई. इससे शहर के कई घर और कारें चट्टान के किनारे पर लटक गए हैं. अब तक करीब 1500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है. किसी के मौत या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है.

क्या हुआ था?

  • कब और कहां? यह घटना रविवार (25-26 जनवरी 2026) को शुरू हुई. निस्केमी शहर, जो दक्षिण-मध्य सिसिली में है. आबादी करीब 27000 है. यह शहर एक पठार पर बना है, जो नीचे की तरफ धीरे-धीरे धंस रहा है. 
  • तूफान हैरी का असर: पिछले हफ्ते सिसिली, सार्डिनिया और कैलाब्रिया पर तूफान हैरी ने तबाही मचाई थी. 9 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश और बाढ़ आई. तटीय इलाकों में सड़कें, घर और रिसॉर्ट्स बह गए थे. बारिश से जमीन नरम हो गई, जिससे लैंडस्लाइड हुआ.
  • लैंडस्लाइड की डिटेल: 4 km लंबा हिस्सा ढहा. चट्टान का एक पतला हिस्सा नीचे गिरा, जिससे घर आधे से टूट गए. ड्रोन फुटेज में दिखता है कि घर और कारें अब खाई के किनारे पर लटकी हुई हैं. लैंडस्लाइड अब भी जारी है.  

Sicily landslide

निकासी और राहत

  • कितने लोग प्रभावित? इटली की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 4 किलोमीटर के दायरे में सभी लोगों को निकाल लिया है. अब तक 1500 लोग निकाले गए. कई रिश्तेदारों के पास गए, सैकड़ों स्पोर्ट्स एरिना में शरण लिए.
  • मेयर का बयान: निस्केमी के मेयर मासिमिलियानो कोंटी ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है. हम डरे हुए हैं. उन्होंने लोगों से घर पर रहने को कहा और रेड जोन बनाने की बात कही, जहां लोग वापस नहीं जा सकेंगे.
  • स्कूल और सड़कें: सभी स्कूल बंद. दो प्रांतीय सड़कें ढह गईं या ब्लॉक हो गईं. भूवैज्ञानिक सर्वे जारी है.

Sicily landslide

नुकसान और सरकार की कार्रवाई

कुल नुकसान: सिसिली में तूफान हैरी से 740 मिलियन यूरो (करीब 6500 करोड़ रुपये) का नुकसान. पूरे इलाके में 1.5 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है. इटली सरकार ने सिसिली, सार्डिनिया और कैलाब्रिया के लिए इमरजेंसी घोषित की। 100 मिलियन यूरो की शुरुआती मदद दी.
अनुमान: रेनाटो शिफानी ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है. कई घर स्थायी रूप से नहीं बच सकते, लोगों को कहीं और बसाना पड़ेगा.
पुरानी घटना: 29 साल पहले भी इसी इलाके में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए और 117 परिवार बेघर हुए थे.

Sicily landslide

क्यों बढ़ रहे ऐसे हादसे?

इटली में हाल के सालों में एक्सट्रीम वेदर बढ़ गया है. बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान आम हो गए. जलवायु परिवर्तन से बारिश ज्यादा तेज और अनियमित हो रही है. विशेषज्ञ कहते हैं कि पुराने इलाकों में पहले से चेतावनी थी, लेकिन कार्रवाई कम हुई.

यह घटना सिसिली के लोगों के लिए बड़ा झटका है. सरकार और स्थानीय अधिकारी अब स्थायी राहत और पुनर्वास की योजना बना रहे हैं. ड्रोन और वीडियो फुटेज से पूरी तबाही साफ दिख रही है – घर सचमुच खाई में गिरने के कगार पर हैं.

---- समाप्त ----
