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ब्रह्मांड के सबसे मायावी कण 'न्यूट्रिनो' की खोज करने वाले साइंटिस्ट को फिजिक्स को नोबेल

2026 भौतिकी नोबेल फ्रांसिस हाल्जन को आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और हाई एनर्जी खगोलीय न्यूट्रिनो खोज के लिए मिला है. दक्षिण ध्रुव के बर्फ में सेंसर से ब्रह्मांड की ऊर्जावान प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव हो पाया.

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न्यूट्रिनो ऐसे कण हैं जिनके बढ़ने पर कई तरह की आपदाएं आ सकती हैं, (Photo: X/@NobelPrize)
न्यूट्रिनो ऐसे कण हैं जिनके बढ़ने पर कई तरह की आपदाएं आ सकती हैं, (Photo: X/@NobelPrize)

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हाल्जन को देने का फैसला किया है. उन्हें यह सम्मान आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में योगदान और खगोलीय मूल के हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है. हाल्जन ने यह समझ लिया था कि दक्षिण ध्रुव की बर्फ का उपयोग न्यूट्रिनो नामक कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. 

उनके दृष्टिकोण और वैज्ञानिक नेतृत्व ने आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी को संभव बनाया जो एक घन किलोमीटर बर्फ में लगे प्रकाश सेंसरों का विशाल नेटवर्क है. इसके जरिए वैज्ञानिक दूर ब्रह्मांड की अत्यंत ऊर्जावान प्रक्रियाओं से आने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ पाते हैं.

वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक कण मौजूद हैं. ये पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में हासिल की जा सकने वाली ऊर्जा से लाख गुना ज्यादा ऊर्जा वाले कणों को बाहर फेंकते हैं. इन स्रोतों के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय है. वे क्या हैं, कहां हैं और उनके अंदर मुख्य प्रक्रियाएं क्या चलती हैं, ये सवाल अब भी बिना उत्तर के हैं. हाई एनर्जी वाले न्यूट्रिनो इन्हीं वातावरणों में अन्य कणों के साथ बनते हैं. 

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लेकिन अन्य कणों के विपरीत न्यूट्रिनो दिशा बदले बिना और ऊर्जा खोए बिना हम तक पहुंचते हैं. इसलिए वे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो किसी और तरीके से उपलब्ध नहीं होती. न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के सबसे मायावी कण माने जाते हैं क्योंकि वे पदार्थ से बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं और आसानी से गुजर जाते हैं.

फ्रांसिस हाल्जन का दृष्टिकोण और आइसक्यूब का जन्म

फ्रांसिस हाल्जन ने 1988 में दक्षिण ध्रुव पर न्यूट्रिनो पकड़ने का अपना दृष्टिकोण पहली बार प्रस्तुत किया था. जब कोई न्यूट्रिनो परमाणु नाभिक से टकराता है तो प्रकाश की एक चमक पैदा होती है जिसे साफ ग्लेशियर बर्फ में लगे सेंसर ट्रैक कर सकते हैं. दक्षिण ध्रुव की बर्फ के कई फायदे हैं.

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यहां विभिन्न प्रकार के व्यवधान नहीं होते और यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से स्थिर है जहां भूकंप नहीं आते. हाल्जन के विचार को जल्द ही अन्य शोधकर्ताओं का समर्थन मिला और कुछ ही वर्षों में बर्फ में सेंसरों के प्रारंभिक परीक्षण शुरू हो गए. समय के साथ यह परियोजना विकसित होती गई और आज आइसक्यूब दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है.

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खोज का वैज्ञानिक महत्व और भविष्य

आइसक्यूब के जरिए वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी वाले खगोलीय न्यूट्रिनो की पुष्टि की है. ये खोज ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल के आसपास की प्रक्रियाएं या गामा रे बर्स्ट को समझने में मदद करती है. न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान एक नया क्षेत्र खोल रहा है जिसमें दृश्य प्रकाश या अन्य तरंगों के अलावा एक अलग नजरिए से ब्रह्मांड का अध्ययन संभव है. 

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हाल्जन के नेतृत्व ने न सिर्फ तकनीकी चुनौतियों को पार किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत किया. दक्षिण ध्रुव जैसी कठिन परिस्थितियों में इतनी बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाना अपने आप में वैज्ञानिक साहस का उदाहरण है. यह पुरस्कार कण भौतिकी और खगोल भौतिकी के संगम को सम्मानित करता है. 

इससे युवा शोधकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी कि बड़े और साहसिक विचार कैसे विज्ञान की दिशा बदल सकते हैं. आइसक्यूब से मिलने वाले आंकड़े आगे भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेंगे. फ्रांसिस हाल्जन का योगदान याद दिलाता है कि धैर्य, दूरदर्शिता और सहयोग से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं.

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