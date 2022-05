Delhi में अचानक बारिश, 90KM स्पीड वाला तूफान क्यों? समझिए साइंस

दिल्ली-एनसीआर में 23 मई 2022 की सुबह करीब 6 बजे, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. तापमान में तेज गिरावट आई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) सुबह 5:40 बजे से 7 बजे तक तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई. दिल्ली में जो तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था, वह सुबह 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. बारिश के साथ हवाएं भी 60 से 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थीं.

पानी की बूंदों में भीगे हुए पेड़ तेजी से हिल रहे थे. कई स्थानों पर पेड़ों की डाल भी टूटी है. बिजली, संचार और इंटरनेट व्यवस्था बिगड़ी है. साथ ही यातायात भी बाधित हो रहा है. हैरानी ये है कि मॉनसून अभी श्रीलंका के नीचे मौजूद है. इसके आने से पहले ऐसा 'मॉनसूनी मौसम' कैसे बन गया? आइए आपको समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

मौसम बदलने की चार वजहें हैं

पहला तो ये असल में Delhi-NCR पर आए मौसमी बदलाव की वजह है अफगानिस्तान के काबुल के दक्षिण-पूर्व और पाकिस्तान के मुल्तान के उत्तरी हिस्सों के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) बना है. ये जानकारियां ISRO के INSAT-3D सैटेलाइट से मिल रही हैं. ये पश्चिमी विक्षोभ समुद्र की सतह से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोस्फेयर में बना हुआ है.

Thundershower with moderate intensity rain and gusty winds with speed of 60-90 Km/h would continue to occur over and adjoining areas of entire Delhi and NCR ( Loni Dehat, Hindon AF Station, Bahadurgarh, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida, Gurugram,