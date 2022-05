Anti-Ship Missile: पहली बार स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, अब दुश्मन खाएगा धोखा

भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है. आज यानी 18 मई 2022 को भारतीय नौसेना (Indian Navy) और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल (Naval Anti-Ship Missile) का सफल परीक्षण किया. ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास किया गया.

The mission met all its objectives. It is the first indigenous air-launched anti-ship missile system for the Indian Navy. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh congratulated DRDO, Indian Navy and associated teams for the maiden developmental flight test. pic.twitter.com/fsKKZipEyj