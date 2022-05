Delhi Rains: दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान और बारिश के चलते फ्लाइट्स सेवाओं पर असर, 19 विमान डायवर्ट, एयरलाइन कंपनियों ने की ये अपील

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह आए आंधी-तूफान और बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया. कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती धूप से जनता को राहत तो मिली, लेकिन कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा. कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ टूट गए, जिसके चलते ट्रैफिक पर भी असर पड़ा. गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आईं और काफी लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला. दिल्ली आने-जाने वाली तमाम फ्लाइट्स सेवाओं पर भी असर पड़ा है.

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर सोमवार सुबह आंधी-तूफान और बारिश के चलते कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट कर दिया गया. कम-से-कम 19 फ्लाइट्स को जयपुर, लखनऊ, इंदौर, अमृतसर और मुंबई एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया है. इन फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था.

#WATCH | Delhi: Waterlogging and heavy traffic congestion seen at Rao Tularam Flyover in Vasant Vihar following the rainfall in the national capital this morning. pic.twitter.com/nlyxBYhyud