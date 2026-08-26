Kanya Tarot Rashifal 26 August 2026: कन्या राशि वाले कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा

कन्या

फोर आफ पेंटाकल्स

और पढ़ें

आज का दिन आप के लिए अधिकारों की रक्षा में आगे रहने और कारोबारी मामलों में पकड़ बनाए रखने में सहयोगी है. महत्वपूर्ण मामलों में स्पष्ट नजरिया बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से परिचय बेहतर बना रहेगा. उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश को बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चों पर प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. प्रतिभापूर्ण प्रयासों को बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी.

कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा. स्वार्थ भाव में आने से बचें. सुनियोजित ढंग से लक्ष्य पाएंगे. नेतृत्व का भाव बढ़ेगा. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उपलब्धियां पाने में सफल होंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे. करीबियों का सहयोग समर्थन पाएंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे. अच्छी शुरूआत का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष दूर होंगे. खानपान की आदतों में सुधार आएगा. सेहत अच्छी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: कामकाज में लाभ बढ़ेगा. व्यवसायिक कार्यों में सुधार बनाए रहेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

रिश्ते: घर में सकारात्मकता बढ़ेगी. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सुखपूर्वक समय बीतेगा. भेंट बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----